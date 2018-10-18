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Uber sürücüsü ile taksici birbirine girdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

Emiönü’nde taksici turiste sahte dolar verdiğini iddia eden UBER sürücüsüne saldırdı. Taksicilerin kadın müşteriyi araca almaması da kameralara yansıdı.

Eminönü’nde kadın bir müşteriyi araca almayan taksicileri görüntüleyen UBER sürücüsü, önündeki taksicinin de turistlere sahte dolar verdiğini iddia etmesi üzerine başka bir taksici ile aralarında kavga çıktı. Yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 14.30 sıralarında Fatih Eminönü Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iskele meydanında bekleyen kadın müşteriyi taksiciler “yakın mesafe” olduğu gerekçesiyle araçlarına almadı. Birkaç aracın kadının almadığını gören UBER sürücüsü Yakup Bayıroğlu (42), cep telefonuyla olanı biteni görüntüledi. Bayıroğlu görüntü kaydı yaptığı esnada bir taksi şoförünün turistlerden aldığı doları bir başka taksiciye verdiğini ve el çabukluğuyla sahtesiyle değiştirdiğini gördü. Bunun üzerine peşinden giden UBER sürücüsü, turistleri durdurarak durumu izah etmeye çalıştı.

YUMRUK VE TOKATLARLA BİRBİRİNE GİRDİLER

Bayıroğlu turistlere taksicinin verdiği doların sahte olduğunu anlattığı esnada başka bir taksici ise duruma müdahale etmeye çalıştı. UBER sürücüsü Bayıroğlu’na küfür de eden kimliği belirsiz taksici ardından söylemlerini daha da ağırlaştırdı. Küfürlerin havada uçuşması üzerine UBER sürücüsü ile taksici birbirine girdi. Yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada, vatandaşlar dakikalarca tarafları ayırmaya çalıştı. Zaman zaman ayrılarak küfürleşen ardından tekrar kavga eden UBER sürücüsü ve taksici, bir süre sonra vatandaşları araya girmesiyle ayrıldı. Yaşananlar ise UBER aracındaki bir turistin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TURİSTE SAHTE DOLAR VERDİ"

Olay hakkında konuşan Yakup Bayıroğlu, “Eminönü iskelesinde taksicilerin arkasında onları takip ediyordum. Birkaç kişiyi araca almadılar, sonra turistler bindi. Ön taraftaki taksici turistin elinden parayı çekti. Yan tarafında bekleyen taksiciyi parayı verdi. Turiste de başka para verdiler, onlarda parayı cüzdanına koyup gitti. İleride turistleri yakaladım, size sahte para verdiler dedim. O esnada başka bir taksici geldi. Olayın onunla bir alakası olmamasına rağmen bana, ‘Sen ne karışıyorsun’ dedi. Sonra birbirimize girdik, olay sonrası turistlere ‘Polis çağırın, doları teslim edin. Oradaki taksiciler yaptı deyin’ dedim. Hiç kimseyi araçlarına almıyorlar. Bana da eliyle tırmık attı” dedi.

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