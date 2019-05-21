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UBER Sürücüsünün darp edilme anları kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

UBER Sürücüsünün darp edilme anları kamerada 

Ersan SAN -Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Havalimanı'nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, UBER sürücüsü Onur Yücel'in hakaretlere maruz kalıp darp edildiği görülüyor.
UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu'nda toplanan bir grup UBER sürücüsü dün gece saatlerinde eylem yaptı. Meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki olarak, Hasdal'da araçlarıyla birlikte toplanıp konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gitmeyi planlayan bir grup UBER sürücüsü güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri nedeniyle Hasdal yerine Cendere Yolu'nda toplandı. Grup, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER'ciler, yetkililerden UBER'in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı'na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER'ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.

(FOTOĞRAFLI)

UBER Sürücüsünün darp edilme anları kamerada

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