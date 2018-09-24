Dünyanın birçok şehrinde kullanılan ancak yasallığı tartışma konusu olup, taksicilerin hedefinde bulunan mobil uygulama üzerinden şöförlü araç çağırma hizmeti sunan Uber, Türkiye'de yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre artık Uber XL kullananlara e-fatura verilecek.

Uber Türkiye'de e-fatura kesecek

Uber tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şirket Türkiye'de tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-fatura sistemine geçtiğini duyurdu. Bu geçişle birlikte yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya Uber profillerine giriş yaparak kolayca erişebiliyorlar. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-faturayı Uber'den alabilecekler.

Uber Türkiye'den nasıl fatura alınır?

UberXL yolculuklarının e-faturasına erişmek isteyen yolcular, riders.uber.com adresinden hesaplarına giriş yaparak vergi profillerini doldurup ilgili yolculuğu seçerek e-faturalarını isteyebilir ve sisteme kayıtlı e-posta adresleri üzerinden e-faturalarını temin edebiliyorlar.

Uber Türkiye'de yasal hale gelecek mi?

Atılan bu adımla beraber Uber'in Türkiye'deki yasallığı da halen tartışma konusu. Bu hamle en azından 'vergi vermiyorlar' eleştirisini de ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Ancak şirketin fatura vermesi yasal olacağı anlamına da gelmiyor.

Kaynak: Teknolojioku

