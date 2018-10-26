UBER TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ: TÜRKİYE'DE 4 MİLYON KULLANICI UBER'İ İNDİRDİ

Haber: Gökhan ARTAN / İstanbul (DHA) - UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, son veriler doğrultusunda Uber uygulamasının Türkiye'de şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildiğini belirtti. Bahadırlı, Haziran 2014’ten beri Türkiye’de kullanılmaya başlanan Uber'in, şu anda İstanbul’da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücüyle hizmet verdiğini söyledi.

UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Demirören Haber Ajansı (DHA)'nın sorularını cevaplandırdı. Neyran Bahadırlı, "Türkiye’de Uber uygulaması şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildi. Haziran 2014’ten beri Türkiye’de kullanılmaya başlanan Uber, şu anda İstanbul’da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü iş ortağı ile hizmet ediyor" dedi.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İÇİN PLANLARI VAR MI?

"Türkiye'de yeni projeler var mı, yeni havalimanı için bir planınız var mı?" şeklindeki soruya Neyran Bahadırlı şöyle cevap verdi; "Uber, mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti veren sürücü iş ortaklarını bir araya getiren, şehir ulaşımını değiştiren bir teknoloji şirketi olarak yeni projeler ve inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu yoldaki adımlarından biri olarak, Türkiye’de tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-Fatura sistemine geçiş yaptık. Böylece artık yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya Uber profillerine giriş yaparak kolayca erişebiliyor. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-faturayı Uber’den alabiliyor. Taksi yolculuklarının fişini, yolcular her zamanki gibi yolculuk sonunda taksi sürücüsünden alabilirler. Ülkemizin şehirlerine ve ekonomisine katma değer sağlayacak yeni işbirliklerine her zaman açığız. Uber’in konforlu, akıllı ve güvenilir yolculuk anlamında sağladığı avantajları İstanbul yeni havalimanı yolcularıyla da buluşturmayı arzu ediyoruz"