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Uber uçan taksi çıkarıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2019 10:12 | Son Güncelleme

Lüks taksi şirketi Uber, bu kez uçan taksi modeliyle gündem oldu. Dünyanın dört bir yanına ulaşmayı başardığı ağ sayesinde herkese lüks seyahat olanağı sağlayan Uber 2023 yılında gerçekleştireceği projesini paylaştı.

Uber'in yeni projesine göre 4 yıl sonra pek çok kişi uçan taksi ile ulaşım sağlayabilecek. İşte konuyla ilgili detaylar ve gelecekte karşımıza sıkça çıkacak o uçan taksiler...

Bilim kurgu filmlerinden görmeye alışkın olduğumuz uçan otomobillerin hayatımıza girmesi için geri sayım başladı.
Zira Uluslararası taksi şirketi Uber, bu hayalin gerçek olması için pek çok somut atıyor.
Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ uygulaması için seçilen pilot şehirlerin Melbourne, Dallas ve Los Angeles kentleri olduğunu ilan etmişti.
Uber bu proje kapsamında Safran Cabin ile iş birliği yaptı. Söz konusu iş birliği sonucunda ortaya çıkan araca ait detaylı görseller de gelmiş durumda.
Uber uçan taksi modeline ait detaylı fotoğrafları paylaştı.
Söz konusu araca dair bir başka bilgi ise hızı. Uçan taksi saatte 240 kilometre hızda uçabilecek ve fosil yakıtları kullanmayacak.

UÇAN TAKSİ NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?

UÇAN TAKSİ NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Melbourne’deki test uçuşları 2020’de, ticari uçuşlar ise 2023 yılında başlayacak.
İşte Uber tarafından paylaşılan ve aracın iç dizaynını detaylı bir şekilde gösteren kareler...
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Anahtar Kelimeler:
Uber Uçan taksi

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