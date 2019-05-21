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UBER'cilerden darp edilen meslektaşları için eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda taksiciler tarafından darp edildiği iddiasıyla darp raporu alan ve üç taksi şoföründen şikayetçi olan UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu'nda toplanan bir grup UBER sürücüsü eylem yaptı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda taksiciler tarafından darp edildiği iddiasıyla darp raporu alan ve üç taksi şoföründen şikayetçi olan UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu'nda toplanan bir grup UBER sürücüsü eylem yaptı. İstanbul Havalimanı'nda dün akşam saatlerinde üç taksi sürücüsü tarafından ağır hakaretlere maruz kaldığını ve darp edildiğini öne sürerek darp raporu alan, ardından da söz konusu taksicilerden şikayetçi olan Onur Yücel isimli UBER sürücüsünün yaşadığı olay birçok UBER sürücüsünün tepkisine yol açtı. Meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki olarak, Hasdal'da araçlarıyla birlikte toplanıp konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gitmeyi planlayan bir grup UBER sürücüsü güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri nedeniyle Hasdal yerine Cendere Yolu'nda toplandı. Grup, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER'ciler, yetkililerden UBER'in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı'na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER'ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.

'Burada bir tarih yatıyor''Burada bir tarih yatıyor'
UBER Sürücüsünün darp edilme anları kamerada UBER Sürücüsünün darp edilme anları kamerada 
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