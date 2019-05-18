HABER

Uber'den şöförle konuşmak istemeyenler için 'Sessiz yolculuk' seçeneği

18.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber, ABD'deki müşterilerine şöförün konuşmadığı "sessiz modda" yolculuklar önermeye başladı. Ancak bu özelliği sadece Uber Black ve Uber Black SUV gibi daha pahalı hizmetleri tercih eden müşteriler kullanabiliyor.

Uber'den şöförle konuşmak istemeyenler için 'Sessiz yolculuk' seçeneği

Cep telefonu uygulamasıyla taksi hizmeti veren Uber, ABD'deki müşterilerine şöförün konuşmadığı "sessiz modda" yolculuklar önermeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde New York Borsası'nda halka açılan şirket, şöförle sohbet etmek iskemeyen müşterilerine "sessiz mod" özelliği sunuyor.

Ancak bu özelliği sadece Uber Black ve Uber Black SUV gibi daha pahalı hizmetleri tercih eden müşteriler kullanabiliyor.

Yolculuk başlamadan önce müşterilere "sessizliği tercih ederim", "sohbet edebilirim" veya "tercih yok" gibi üç seçenek sunuluyor.

Şirketin Ürün Müdürü Aydin Ghajar TechCrunch internet sitesine yaptığı açıklamada, müşterilerin bu özelliği bir süredir istediğini belirtti.

Ghajar "Uber Black sürücülerinin tepkisi çok büyük ölçüde olumluydu, çünkü müşterilerine müthiş bir deneyim yaşatmak istiyorlar ama müşterinin tam olarak ne istediğini de bilemiyorlar." dedi.

İstihdam yasası uyarınca, Uber sürücüleri müşterilerin bu isteğine uymakla yükümlü değil. Ancak sürücülerin, müşterilerinden kötü puan almamak için bu isteklere uyacaklarına inanılıyor.

Uber'in başlattığı diğer yeni özelliklerse, müşterilerin yanlarında bavul olduğunu sürücüye aktarmaları için bavul seçeneği ve araçtaki sıcaklığı istedikleri gibi ayarlanması için sıcaklık seçeneği.

PARTNERAğır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...Ağır Yaşamlar'ın karanlık yüzü 155 kilo vermişti ama...
Almanya'da ilköğretimde başörtüsü yasağını tartışmaları sürüyorAlmanya'da ilköğretimde başörtüsü yasağını tartışmaları sürüyor
Kuzey Kore'den Amerika Hakkında BM'ye ÇağrıKuzey Kore'den Amerika Hakkında BM'ye Çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

BM'den flaş açıklama: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

'ABD'nin kuklası olmayan demokrat' muhaliflerle görüşüyoruz

'ABD'nin kuklası olmayan demokrat' muhaliflerle görüşüyoruz

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.