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Uber’e erişim engeli kaldırıldı

13.01.2021 10:36 | Son Güncelleme:
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Uber’e erişim engeli kaldırıldı

Uber tarafından yapılan açıklamada Uber’e uygulanan erişim engelinin bugün itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Uber Taksi hizmeti yeniden devreye girecek.Akıllı telefon üzerinden araç çağırma sistemi Uber tarafından Twitter’da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular'a tekrar merhaba! #uberyeniden"

İstinaf mahkemesi engeli kaldırmıştı

İstinaf mahkemesi 24 Aralık'ta aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren mahkeme kararını iptal etmişti. İstinaf mahkemesi kararı üzerine Uber sarı taksilerle tekrar hizmet vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri tarafından açılan dava sonrası alt mahkeme, Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetlerini sonlandırma, web sitesi ve uygulamalarına erişim engeli getirilmesine hükmetmişti.

Uber 14 binden fazla aktif taksi sürücüsünün Uber'i kullandığını ve Türkiye'de 4,5 milyondan fazla Uber kullanıcısı olduğunu açıklamıştı.

DW / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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