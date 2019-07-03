UBER'E ERİŞİMİN ENGELLEMESİ DAVASI: BİLİRKİŞİLERE 2 AY DAHA SÜRE VERİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan dava, bilirkişilere 2 ay daha süre verilerek ertelendi.

BİR DAVANIN BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları ile davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin avukatları hazır bulundu. Hakim, dosyanın bilirkişi heyetinde olduğunu, rapor sunulmadığını, heyette bulunan Haksız Rakabet Uzmanı Prof. Dr. Pelin Güven'in yurtdışında olduğu belirterek, bilirkişilerin dosya üzerinde inceleme ve görüşmelerin devam ettiği, henüz bir görüş birliğine varılmamış olması nedeniyle bilirkişi heyetinin 60 günlük ek süre talebinde bulunulduğunu açıkladı. Hakim, davalının yine UBER olduğu, davacısının Yeni Nesil Taksiciler Taş. ve İşl. Kooperitifi olan İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan dava dosyasının bu dosya ile aralarında fiili ve şahsi irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirildiğini kaydetti. Söz alan davacı Birleşik Taksiciler Derneği'nin avukatı bilirkişilerin ek süre talebinin reddini istedi.