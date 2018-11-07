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UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ DAVASINDA YİNE TEDBİR ÇIKMADI...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 18:06 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL  / İstanbul, DHA İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın üçüncü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı.

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın üçüncü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı. Duruşmada, 6-7 aylık süre içinde raporlarını ibraz etmeyen bilirkişiler hakkında disiplin cezası ve 6 ay süre ile geçici olarak bilirkişi listelerinden çıkarılmaları için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu'na ihbarda bulunulmasına karar verildi. Ayrıca bilirkişilerin aldıkları ücretlerinin iade etmelerine de karar verildi.
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ve davalı Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. BV şirketinin vekili hazır bulundu. Ayrıca Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve İstanbul Taksi Sahipleri Derneği avukatları da davaya müdahale talebinde bulundu. Davalı tarafında ise Lisanlı Taşımacılar Derneği avukatı müdahale talebinde bulundu. Geçen celse taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak alınan karar üzere bugünkü davaya, üç kişilik hakim heyeti baktı.

DAVACI VEKİLLERİ ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ TALEP ETTİLER
Mahkeme Başkanı Ramazan Acar, bilirkişi heyeti tarafından raporun sunularak taraflara tebliğ edildiğini belirtti. Davacı Birleşik Taksiciler Derneği avukatı Erdem Türkekul, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve TÜRSAB'tan yazı örneklerini sunduklarını belirterek "Davacılar olarak, davalı tarafın D2 belgesi ile taksi hizmeti verdiğini iddia etmektedir. Bu davalıların da kabulündedir. Bilirkişi raporuna itirazlarımızı tekrarlıyoruz. Her ne kadar mahkemenin istediği nitelikte ve görevlendirmesine uygun rapor sunmamışsa da raporun bir yerinde, 'Tarafın D2 belgesi ile taksi hizmeti verdiğini' kabul etmiştir. Bu husus dikkate alınarak ulaşımın engellenmesi yönünden karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. Müdahale talebinde bulunan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi avukatı ise Uber'in tüm dünyada yasaklandığını öne sürerek erişimin engellenmesini talep etti. Diğer davacı avukatları da Uber'e erişimin engellenmesini talep ettiler.

UBER VEKİLİ: "DOSYA YENİ BİLİRKİŞİLERE VERİLSİN"
Davalı Uber Turkey ve Uber Int BV. avukatı Tolga Uluay ise "Uber XL'nin taksi taşımacılığı yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmiyoruz. Yine yasal düzenlemelerin ve resmi kurumlardan istenen yazıların dosyamızla ilgisi yoktur. Yasal düzenlemelerin muhatabının da müvekkil şirket olmadığını düşünüyoruz. Yeni heyet kurularak dosyanın yeni bilirkişilere verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

BİLİRKİŞİLERE DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ İÇİN İHBARDA BULUNULACAK
Mahkeme heyeti, düzenlenen bilirkişi raporunun açık görevlendirmeye rağmen istenilen hususlarda hiçbir cevaplama ve görüş belirtmeksizin sadece tarafların dilekçelerini özetlediklerini ve bunun için yaklaşık 6-7 aylık süre içinde raporlarını ibraz etmeyen bilirkişiler hakkında disiplin cezası ve 6 ay süre ile geçici olarak bilirkişi listelerinden çıkarılmaları için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Bilirkişi Kurulu'na ihbarda bulunulmasına karar verdi. Heyet, her 3 bilirkişiye ihtarlı davetiye çıkararak bilirkişi ücretlerinin iadesinin de istenilmesine hükmetti. Heyet, yeni bir bilirkişi heyetinden rapor aldırılması için taraflar arasındaki karşılıklı cevap verme sürecinin tamamlanmasının beklenmesine karar vererek duruşmayı, 20 Şubat'a bıraktı.

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