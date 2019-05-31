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Uber'in Durdurma Kararına Sürücülerden Protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İstanbul DHA UBER'in durdurma kararını mesajla öğrenen sürücüler, kararı protesto etti Yenikapı'daki miting alanında toplanan Uber sürücüleri ise işsiz kaldıklarını ve borçlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN- İstanbul DHA UBER'in durdurma kararını mesajla öğrenen sürücüler, kararı protesto etti Yenikapı'daki miting alanında toplanan Uber sürücüleri ise işsiz kaldıklarını ve borçlardan dolayı mağdur olduklarını ifade etti. Taksicilerin Uber sisteminde çalışmaya devam ettiğini söyleyen bir sürücü, “Bize yasak olan şey taksilere nasıl legal oluyor. Biz vergilerimiz ödüyoruz. Cumhurbaşkanımız bunu dikkate alsın" ifadelerini kullandı. “HÜKÜMETLE UBER'İN ARASINA GİRMEYECEĞİZ" 60 bin lira borcu olduğunu söyleyen bir sürücü ise, “Biz o günkü bakanların açıklamalarına güvenerek bu işe girdik. 'Yasallaşacak, bunu zemine oturtacağız' dedikleri için bu işe girdik. Bekledik. 10 bin kişinin işi yok. Bunu dikkate almalarını istiyorum. Hükümetle Uber'in arasına girmeyeceğiz. Yasal çözüm bulmak zorundalar. Bizi yok sayacaklarsa zaten yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu. "BİZ TAKSİCİNİN HAKKINI ÇALMIYORUZ" Bir sürücü de, “Taksi şoförü arkadaşı ile konuştuğumuzda sizin çalışmadığınız sürede kazançlarında bir artış olmadığını söylüyorlar. Bizim onlara kesinlikle zararımızın olmadığını söylüyorlar. Biz taksicinin hakkını çalmıyoruz. Karşılık veremedikleri talepte onlara yardımcı oluyoruz" dedi. Sürücüler daha sonra “Halk Uber istiyor", “Halkın isteği yok sayılamaz" sloganları attı.

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