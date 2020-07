Ubisoft Forward: İşte Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion ve Hyper Scape'in çıkış tarihi!

Ubisoft haftalardır dile getirilen Ubisoft Forward etkinliğini dün akşam saatlerinde düzenledi. Etkinliğe ilk olarak ücretsiz olarak dağıtılacak Watch Dogs 2 damga vurdu. Ubisoft'un 22:00'da etkinlik ile birlikte ücretsiz olacağını söylediği oyun, 22:00'den itibaren talep nedeniyle erişilemez hale geldi. Öyle ki Uplay oyuncuların yoğun talebinden dolayı çöktü. Ancak Ubisoft, oyunculara 'arkanıza yaslanın ve etkinliğin keyfini çıkartın' diyerek telaşlanmamaları gerektiğini, oyunu herkesin alacağını söyledi. Daha sonra ise Ubisoft Forward'ın en büyük bombalarının tanıtılmasına geçildi.

FAR CRY 6

Far Cry 6 ile başlayalım. Sinematik bir fragman ile tanıtılan Far Cry 6'da Yara isimli bir ada tüm olayların odak noktasında yer alıyor. Far Cry 6 için Breaking Bad ve Better Call Saul gibi dizilerde Gus Fring rolünde yer almış olan Giancarlo Esposito, Far Cry 6'da ise başrol olarak karşımıza çıkıyor.

Far Cry 6 18 Şubat 2021'de satışa çıkacak. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC ve hatta Google Stadia üzerinden oynanabilecek.