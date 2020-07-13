Ubisoft Forward: İşte Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion ve Hyper Scape'in çıkış tarihi!

Ubisoft haftalardır dile getirilen Ubisoft Forward etkinliğini dün akşam saatlerinde düzenledi. Etkinliğe ilk olarak ücretsiz olarak dağıtılacak Watch Dogs 2 damga vurdu. Ubisoft'un 22:00'da etkinlik ile birlikte ücretsiz olacağını söylediği oyun, 22:00'den itibaren talep nedeniyle erişilemez hale geldi. Öyle ki Uplay oyuncuların yoğun talebinden dolayı çöktü. Ancak Ubisoft, oyunculara 'arkanıza yaslanın ve etkinliğin keyfini çıkartın' diyerek telaşlanmamaları gerektiğini, oyunu herkesin alacağını söyledi. Daha sonra ise Ubisoft Forward'ın en büyük bombalarının tanıtılmasına geçildi.
Far Cry 6 ile başlayalım. Sinematik bir fragman ile tanıtılan Far Cry 6'da Yara isimli bir ada tüm olayların odak noktasında yer alıyor. Far Cry 6 için Breaking Bad ve Better Call Saul gibi dizilerde Gus Fring rolünde yer almış olan Giancarlo Esposito, Far Cry 6'da ise başrol olarak karşımıza çıkıyor.
Far Cry 6 18 Şubat 2021'de satışa çıkacak. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC ve hatta Google Stadia üzerinden oynanabilecek.
Hyper Scape ise Ubisoft'un merakla beklenen battle royale oyunuydu. Etkinlikte Hyper Scape'ten de bahsetmemek olmazdı tabi. Hper Scape'ın fragmanını yayınlayan Ubisoft, oyunun geliştirme aşamasında olduğunu söyleyerek, Hype Scape betayı herkese açtı. Yani Hyper Scape'ı deneyimleyebilmek artık mümkün.
Watch Dogs: Legion ise etkinliğin en göz alıcı oyunlarından biriydi. Önceki Watch Dogs oyunlarından biraz farklı olan Watch Dogs: Legion, bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'yı merkezine alıyor. Watch Dogs: Legion da 29 Ekim'de satışa sunulacak.
Assassin's Creed Valhalla'ya gelelim. Şüphesiz Ubisoft'un en çok merak edilen yapımı olan Assassin's Creed Valhalla, geçtiğimiz günlerde oynanış videosunun sızdırılmasıyla gündeme gelmişti. Bu sızıntının ardından Ubisoft harekete geçmiş ve platformlardan sızdırılan oynanış videosunu kaldırtmıştı. Dün akşam ise Assassin's Creed Valhalla oynanış videosu Ubisoft tarafından yayınlandı. Oyunda kadın karakterindeki Eivor'ı görmekteyiz. Ayrıca oyunun dinamiklerinin de oldukça iyi olduğunu söylemek gerek.
Assassin's Creed Valhalla Ubisoft'un paylaştığına göre 17 Kasım günü piyasaya sürülecek. Xbox One, PlayStation 4, PC ve Google Stadia platformlarına gelecek oyun, daha sonra PlayStation 5 ve Xbox Series X'e de çıkacak.