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Ubisoft'tan sürpriz: Tom Clancy's The Division ücretsiz oldu!

OYUN HABERLERİ  | 01.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Ubisoft'tan The Division müjdesi geldi. Ubisoft'un koronavirüsün çok daha ötesindeki bir küresel pandemide geçen oyunu Tom Clancy's The Division, PC oyuncuları için artık ücretsiz.

Ubisoft'tan sürpriz: Tom Clancy's The Division ücretsiz oldu!

Ücretsiz oyunlar son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Daha önce Epic Games Store'un, Steam'in ve ve daha birçok oyun mağazasının ücretsiz oyun verdiğini gördük ve de duyduk. Şimdi ise bir ücretsiz oyun atağı da Ubisoft'tan geldi. Ubisoft, 10 milyondan fazla kopya satan, 135 TL değerindeki oyununu ücretsiz yaptı; O oyun, Tom Clancy's The Division.

TOM CLANCY'S THE DİVİSİON UPLAY'DE ÜCRETSİZ

Ubisoft'un aldığı karar ile birlikte The Division PC oyunları için ücretsiz hale geldi. Fakat oyunun DLC içermeyen, herhangi bir eklentisi bulunmayan standart versiyonu ücretsiz oldu. Yani ek paketler için yine ücret ödemeniz gerekecek. Normal fiyatı 135 TL olan oyun, an itibarıyla Uplay'den ücretsiz bir şekilde edinilebiliyor. Fakat elinizi biraz çabuk tutmakta fayda var.

ÜCRETSİZ THE DİVİSİON İÇİN SÜRE AZALIYOR

The Division, 8 Eylül saat 10:00'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten itibaren oyunu ücretsiz olarak indirmek mümkün olmayacak. The Division'ı bir kez kütüphanenize eklediğinizde sonsuza dek oynayabileceksiniz. Sizlere şimdiden iyi oyunlar dileriz!

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