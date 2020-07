Ubisoft ücretsiz Watch Dogs 2'nin süre sınırını kaldırdı!

Sadece 45 dakikalığa ücretsiz olan Watch Dogs 2, 45 dakikalık bir çileye dönüştü. Zira oyuncular, Watch Dogs 2'yi kütüphanelerine ekleyemedi. Bu durum bir anda Ubisoft'un ve UPlay'ın trend olmasına yol açtı. Ubisoft ise canlı yayın sürerken, resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Ubisoft açıklamasında ''Başarılı bir şekilde giriş yapamasanız bile, hepinize ödülleri vereceğiz.'' diyerek oyunculara etkinliğin tadını çıkartmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Don't worry! We'll be giving out the rewards to all of you, even if you were unable to log in successfully. Sit back and enjoy the show!