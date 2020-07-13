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Ubisoft ücretsiz Watch Dogs 2'nin süre sınırını kaldırdı!

OYUN HABERLERİ  | 13.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Ubisoft Forward canlı etkinliğinde Uplay sunucuları çökünce birçok kişi ücretsiz Watch Dogs 2'ye sahip olamadı. Hal böyle olunca, insanlar Ubisoft'a ve Uplay'e tepki gösterdi. Neyse ki onları rahatlatacak müjdeli haber çok geçmeden verildi.

Ubisoft ücretsiz Watch Dogs 2'nin süre sınırını kaldırdı!

Ubisoft Forward etkinliği artık geride kaldı. Ubisoft etkinlikte Hyper Scape, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6 ve Assassin's Creed Valhalla gibi oyunların tanıtımlarını yaptı ve çıkış tarihlerini teker teker açıkladı. Dilerseniz Ubisoft Forward etkinliğinde damga vuran oyunlarla ilgili daha fazla detaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu haberimizde biz Ubisoft Forward etkinliğinin duyurusu ile birlikte açıklanan ücretsiz bir oyunun, ücretsiz olamayışının hikayesini ele alacağız; Watch Dogs 2'nin.

UBİSOFT FORWARD ETKİNLİĞİ TALİHSİZLİK YAŞADI

Ubisoft normal fiyatı 200 küsür lira olan Watch Dogs 2 oyununu ücretsiz yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Duyuru ile birlikte Ubisoft, oyuncuların Watch Dogs 2'yi almak için bazı şartları yerine getirmelerini istemişti. Bu şartlar Ubisoft Forward etkinliğini takip etmek ve çıkan soruları cevaplamak gibi görece basit işlemlerden oluşuyordu. Nitekim takvimler 12 Temmuz 2020'yi, saatler ise 22:00'ı gösterdiğinde Ubisoft Forward etkinliği başladı. Birçok kişi Watch Dogs 2'ye sahip olmak için etkinliğe katıldı. Ubisoft'ta bir yandan yeni nesil oyunlarını tanıtırken, bir yandan da Watch Dogs 2'nin ücretsiz olduğu bilgisini paylaştı. Daha sonra ise herkesin aklının bir köşesinde 'Acaba olur mu?' diye düşündükleri şey oldu; UPlay sunucuları yükü kaldıramadı ve çöktü.

ÜCRETSİZ OYUN ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ ANCAK...

Sadece 45 dakikalığa ücretsiz olan Watch Dogs 2, 45 dakikalık bir çileye dönüştü. Zira oyuncular, Watch Dogs 2'yi kütüphanelerine ekleyemedi. Bu durum bir anda Ubisoft'un ve UPlay'ın trend olmasına yol açtı. Ubisoft ise canlı yayın sürerken, resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Ubisoft açıklamasında ''Başarılı bir şekilde giriş yapamasanız bile, hepinize ödülleri vereceğiz.'' diyerek oyunculara etkinliğin tadını çıkartmaları yönünde tavsiyede bulundu.

UBİSOFT SÖZÜNDE DURDU

Ubisoft dediğini de yaptı. Etkinlik bitmesine rağmen oyuncular Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak kütüphaneye eklemeye başladı. Hatta şu an bile Watch Dogs 2'yi UPlay kütüphanenize eklemeniz mümkün. Bunun için ise yapmanız gerekenler gerçekten çok basit.

Watch Dogs 2 ücretsiz

WATCH DOGS 2 ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

  • Öncelikle bir UPlay hesabınızın olması şart. Eğer bir UPlay hesabına sahip değilseniz buraya tıklayarak bir UPlay hesabı edinin.
  • Daha sonra buraya tıklayarak Register deyin ve gelen sayfaya UPlay hesabınızla giriş yapın.
  • Burada Watch Dogs 2 kütüphanenize eklenmiş olacak.
  • Daha sonra UPlay kütüphanenizden Watch Dogs 2'yi kontrol edin. Zira oyun kütüphaneye hemen eklenmeyebiliyor. Ancak 24 saat içinde oyunu kütüphanenizde görmeniz gerek.
  • Tüm bu işlemleri yaptıysanız oyunu indirerek, Watch Dogs 2'nin keyfini sürebilirsiniz.
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