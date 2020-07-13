Ubisoft ücretsiz Watch Dogs 2'nin süre sınırını kaldırdı!

Ubisoft Forward etkinliği artık geride kaldı. Ubisoft etkinlikte Hyper Scape, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6 ve Assassin's Creed Valhalla gibi oyunların tanıtımlarını yaptı ve çıkış tarihlerini teker teker açıkladı. Dilerseniz Ubisoft Forward etkinliğinde damga vuran oyunlarla ilgili daha fazla detaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu haberimizde biz Ubisoft Forward etkinliğinin duyurusu ile birlikte açıklanan ücretsiz bir oyunun, ücretsiz olamayışının hikayesini ele alacağız; Watch Dogs 2'nin.

UBİSOFT FORWARD ETKİNLİĞİ TALİHSİZLİK YAŞADI

Ubisoft normal fiyatı 200 küsür lira olan Watch Dogs 2 oyununu ücretsiz yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Duyuru ile birlikte Ubisoft, oyuncuların Watch Dogs 2'yi almak için bazı şartları yerine getirmelerini istemişti. Bu şartlar Ubisoft Forward etkinliğini takip etmek ve çıkan soruları cevaplamak gibi görece basit işlemlerden oluşuyordu. Nitekim takvimler 12 Temmuz 2020'yi, saatler ise 22:00'ı gösterdiğinde Ubisoft Forward etkinliği başladı. Birçok kişi Watch Dogs 2'ye sahip olmak için etkinliğe katıldı. Ubisoft'ta bir yandan yeni nesil oyunlarını tanıtırken, bir yandan da Watch Dogs 2'nin ücretsiz olduğu bilgisini paylaştı. Daha sonra ise herkesin aklının bir köşesinde 'Acaba olur mu?' diye düşündükleri şey oldu; UPlay sunucuları yükü kaldıramadı ve çöktü.