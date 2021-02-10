Ubisoft yeni ay indirimleri başladı! Hangi oyunlar indirimde?

Ubisoft yeni ay indirimleri kapsamında Çin Yeni Yılı şerefine indirimli oyunlar sunuyor. Ubisoft, Ubisoft Store üzerinden kendi yayıncılığını yaptığı oyunların bir çoğunda indirim yaptı ve böylece birçok Ubisoft oyununun fiyatı düştü. Fiyatı düşen oyunlar arasında ise Assassin's Creed ve Far Cry gibi oyun serilerine ait yapımlar da var.

İŞTE UBİSOFT YENİ AY İNDİRİMLERİNİN İNDİRİMLİ OYUNLARI

Ubisoft yeni ay indirimlerinde yüzde 85 oranında indirimli oyunlar bulunuyor. Örneğin bu kapsamda Assassin's Creed Unity oyunu yüzde 85 indirim ile 135 TL yerine 20.15 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Ubisoft, indirime ek olarak, oyunculara yüzde 15'lik indirim çeki de veriyor. Böylece oyunların fiyatları daha da azalıyor. Ancak indirim çekinin 11 Şubat'ta sona ereceğini hatırlatalım. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Ubisoft yeni ay indirimlerindeki indirimli oyunların bazıları ise şöyle;

Assassin's Creed Valhalla - Yüzde 17 indirim (Eski fiyat: 269 TL / İndirimli fiyat: 223.27 TL)

Assassin's Creed Odyssey - Yüzde 70 indirim (Eski fiyat: 269 TL / İndirimli fiyat: 80.70 TL)

Rainbow Six Siege - Yüzde 60 indirim (Eski fiyat: 89 TL / İndirimli fiyat: 35.60 TL)

Far Cry 5 - Yüzde 80 indirim (Eski fiyat: 269 TL / İndirimli fiyat: 53.80 TL)

Immortals Fenyx Rising - Yüzde 33 indirim (Eski fiyat: 269 TL / İndirimli fiyat: 180.23 TL)

