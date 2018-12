Ubisoft, yeni Far Cry oyununu duyurmaya hazırlanıyor

Oyun hakkında henüz hiçbir bilgi paylaşılmadı ancak Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarında çıkış yapacağı kesin.

Yayınlanan videoda bir çiftlik görüyoruz. Manzara, Montana'nın Umut Kasabası'na oldukça benziyor. Far Cry 5'i oynayanlar kasabayı nasıl bir sonun beklediğini biliyorlar. Ek olarak görünen o ki yeni oyunda bizleri kıyamet sonrası bir dönem bekliyor.

Yeni Far Cry oyununun hikaye olarak Far Cry 5 sonrasını mı anlatacağı belli olmasa bile akıllara DLC konusu da geliyor ancak Ubisoft, bu konuya "yepyeni bir oyun olduğu"nu belirterek açıklık getirdi. 6 Aralık tarihinden itibaren "Oyun Ödülleri" kategorileri kendisini gösterecek. Bununla birlikte yeni Far Cry oyunu hakkında daha fazla bilgiye ulaşacağız.

