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Ubisoft, yeni Far Cry oyununu duyurmaya hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.12.2018 08:08 | Son Güncelleme

Yeni yayınlanan teaser Far Cry 5'ten spoiler içeriyor ve oyun ödülleri gecesinde bizi önemli bir duyuru bekliyor.

Ubisoft, yeni Far Cry oyununu duyurmaya hazırlanıyor

Oyun hakkında henüz hiçbir bilgi paylaşılmadı ancak Xbox One, PlayStation 4 ve PC platformlarında çıkış yapacağı kesin.

Yayınlanan videoda bir çiftlik görüyoruz. Manzara, Montana'nın Umut Kasabası'na oldukça benziyor. Far Cry 5'i oynayanlar kasabayı nasıl bir sonun beklediğini biliyorlar. Ek olarak görünen o ki yeni oyunda bizleri kıyamet sonrası bir dönem bekliyor.

Yeni Far Cry oyununun hikaye olarak Far Cry 5 sonrasını mı anlatacağı belli olmasa bile akıllara DLC konusu da geliyor ancak Ubisoft, bu konuya "yepyeni bir oyun olduğu"nu belirterek açıklık getirdi. 6 Aralık tarihinden itibaren "Oyun Ödülleri" kategorileri kendisini gösterecek. Bununla birlikte yeni Far Cry oyunu hakkında daha fazla bilgiye ulaşacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Ubisoft oyun Far Cry

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