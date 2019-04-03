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UBTECH ve Marvel Ekibi, Demir Adam’ın robotunu çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:38 | Son Güncelleme

Robert Downey Junior’ın canlandırdığı Demir Adam karakterinin robotunu yapıldı.UBTECH ve Marvel ekibi Robert Downey Junior’ın canlandırdığı Demir Adam karakterinin robotunu yaptı.

UBTECH ve Marvel Ekibi, Demir Adam’ın robotunu çıkardı

Robert Downey Junior’ın canlandırdığı Demir Adam karakterinin robotunu yapıldı.
UBTECH ve Marvel ekibi Robert Downey Junior’ın canlandırdığı Demir Adam karakterinin robotunu yaptı. Yapılan bilgilendirmede; Iron Man MK50 adı verilen robot, gelişmiş robotik özellikleri, artırılmış gerçekliğe sahip. UBTECH tarafından üretilen Iron Man MK50 robotu, mobil aygıt vasıtasıyla robotun hareketlerini, ışıklarını ve sesini kontrol edilebiliyor. Robotun yüzü kullanıcı yüzüne göre değiştirebiliyor, kişiselleştirmek için orijinal, özel hareket sıraları kodlamabiliyor.
Ayrıca Iron Man MK50 robotuna kullanıcı kendi videolarını ve sesini yükleyerek Demir Adama dönüşebildiği de belirtilirken robotun bu ay piyasaya sürüleceği açıklandı.

UBTECH ve Marvel Ekibi, Demir Adam’ın robotunu çıkardı

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