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Üç AB Lideri Destek Göstermek İçin Kiev’e Gitti

16.03.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç AB üyesi Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’nın başbakanları, Ukrayna ile dayanışma sergilemek için Kiev’e gitti. Üç başbakan Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana bu ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı liderler oldu

Üç AB Lideri Destek Göstermek İçin Kiev’e Gitti

Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Slovenya başbakanları, Ukrayna’ya desteklerini göstermek için bugün trenle Kiev’e gitti.

Böylelikle üç başbakan, Rusya’nın geçtiğimiz ay Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana ülkeyi ziyaret eden ilk yabancı liderler oldu.

Üç AB lideri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Zelenski, liderleri savaştaki son durum hakkında bilgilendirdi.

Zelenski ziyarete ilişkin bir paylaşımında, "Ukrayna için bu zor zamanda Kiev'e yaptığınız ziyaret güçlü bir desteğin işaretidir. Bunu gerçekten takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kısa görüntülerde, Zelenski’nin Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çek mevkidaşı Petr Fiala ve Sloven Janez Jansa ile Ukraynaca ve İngilizce konuştuğu görülüyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Kiev ziyaretlerinde Ukraynalı yetkililerle görüştü.

Toplantıya, Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski de katıldı. Kaczynski, iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin lideri ve ülke politikasında asıl karar verici olarak görülüyor.

Ukraynalı yetkililer, gün içinde Rus hava saldırıları ve topçu ateşinin Kiev'i vurduğunu ve saldırılarda en az dört kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rus güçlerinin bölgede yoğunlaşması nedeniyle, Kiev Belediye Başkanı akşam saat sekizden itibaren 35 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Morawiecki, Twitter'da "Savaşın parçaladığı Kiev'de tarih yazılıyor. Özgürlük burada zorbalığa karşı savaşıyor. Hepimizin geleceği burada sürüncemede" ifadelerini kullandı.

Eskiden komünist rejimle yönetilen Çek Cumhuriyeti ve Polonya, AB ve NATO üyesi. Bu iki ülke, Rus işgalinden bu yana Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçileri arasında yer aldı.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, üç liderin ziyaretini "gerçek dostların gösterdiği cesareti" ifadeleriyle övdü.

Şmigal, liderlerle Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya karşı ek yaptırımlar gibi konuları görüşeceklerini söyledi.

Fiala, Kiev'i ziyaret etme kararının Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile istişare içinde alındığını söyledi.

Dworczyk, Kiev ziyareti fikrinin geçtiğimiz hafta Fransa'nın Versay şehrinde düzenlenen AB liderleri zirvesinde kararlaştırıldığını söyledi.

Ancak ismini vermeyen bir AB yetkilisi, Brüksel tarafından verilen bir "resmi yetki" olmadığını söyledi.

AB yetkilisi Reuters haber ajansına, "Bu çok yerinde bir girişim. Ukrayna'ya barışı geri getirmeye yönelik her girişim elbette memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

Yetkili, "Bazı liderler şunu da merak edebilirler: Bu ziyaret, Ruslarla müzakere koşullarını tehlikeye atacak mı yoksa iyileşecek mi? Tabii ki göreceğiz. Bu ince bir çizgi" diye ekledi.

Rusya, eylemlerini Ukrayna'yı "Naziler’den arındırmak" için "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendiriyor. Kiev ve Ukrayna’nın Batılı müttefikleri ise Rusya’nın bu ifadesini haksız ve yasadışı bir saldırı bahanesi olarak değerlendirerek reddediyor.

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Slovenya Ukrayna
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