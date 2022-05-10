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‘‘Üç ABD’liden Biri Göçmenlerin Seçimlere Etkisinden Endişeli’’

10.05.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken özellikle göçmen karşıtı söylemler artıyor. Yapılan bir ankete göre, Amerikalılar göçmenlerin önümüzdeki seçimlerde kendilerini geri plana itecek kazanımlar elde etmesinden endişe ediyorlar

‘‘Üç ABD’liden Biri Göçmenlerin Seçimlere Etkisinden Endişeli’’

ABD’de Kasım ayında yapılacak ara seçimler yaklaşırken özellikle göçmen karşıtı söylemler artıyor. Yapılan bir ankete göre, Amerikalılar göçmenlerin önümüzdeki seçimlerde kendilerini geri plana itecek kazanımlar elde etmesinden endişe ediyorlar.

Associated Press Haber Ajansı ve NORC Araştırma şirketi tarafından yapılan bir ankete göre, her 3 Amerikalıdan biri, seçim kazanımları için ABD doğumlu Amerikalılar yerine göçmenlerin getirilmesi çabalarının sürdüğü görüşünde.

Yine aynı ankete göre, her 10 Amerika doğumlu ABD’liden 3’ü, ülkeye daha fazla göçmen alınmasının kendilerine ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan zarar vermesinden endişe ettiğini dile getiriyor. Bu kaygının Cumhuriyetçi seçmenler arasında daha yüksek olduğu görülüyor. Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 36’sı bu kaygıya sahipken Demokratlar’ın yüzde 27’si bu kaygıyı taşıdıklarını dile getiriyor.

Son dönemde özellikle Fox News haber sunucusu Tucker Carlson gibi isimlerin sürekli olarak göçmenlerin ABD doğumlu kişilerin haklarına zarar vereceği yönünde yayınlar yapmasının da kamuoyunda oluşan algıda etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

Bu görüşlerin en aşırı yansıması ise beyaz olmayan göçmenlerin bir bölgede doğanların kültürlerini yok edecek ve onların yerini alacakları düşüncesi.

Ankete katılanların yüzde 17’si, Amerika doğumlu kişilerin ülkede artan göçmen nüfus nedeniyle ülke içerisindeki etkisini kaybettiğine inanıyor. Aynı yüzde 17, bir grup kişinin Amerika doğumluların yerini kendi siyasi görüşleri ile aynı fikirde olan göçmenlerle değiştirmeye çalıştığına inanıyor.

Benzer kaygılarla ülkede göçmenlerin seçme ve seçilme hakkı kazanması da tartışmaların bir diğer boyutunu oluşturuyor.

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