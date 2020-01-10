Üç aile “çapraz böbrek nakli” ile sevdiklerini sağlıklarına kavuşturdu

Sivas ve İstanbul’da yaşayan üç farklı aileye mensup 3 kişi “çapraz böbrek nakli” yöntemi ile böbreklerini bağışlayarak yakınlarını sağlığına kavuşturdu.

Sivas’ta yaşayan Kadriye Çoban, on yıl önce yüksek tansiyon sebebiyle kente bulunan bir hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Çoban’a tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Çoban yaklaşık 10 yıl tedavi süreci geçirdi. Son iki yıldır yaşamını diyalize bağlı olarak sürdürdü. Eşi Yakup çoban bir böbreğini eşine vermek istedi. Ancak dokular uyuşmayınca nakil gerçekleşmedi. Nakledilebilecek başka bir böbrekte bulunamadı.

Çapraz nakil çözüm oldu

Bir doktorun Çoban ailesine çapraz nakil önerisi, hem Çoban ailesi için hem de onlar gibi böbrek bekleyen iki aileye daha umut oldu. Çapraz nakli kabul eden Çoban ailesi bir süre böbrek nakli için bekledi. Uzun bir süre bekledikten sonra umutlarını yitiren Çoban ailesi İstanbul’dan gelen bir haber ile sevince boğuldu. İstanbul’da yaşayan iki ailenin de çapraz böbrek naklini kabul etmesi sonucu ameliyat işlemleri başladı. Kadriye Çoban’ın eşi Yakup Çoban, böbreğini Maksude Demirkıran’a verdi. Maksude’nin annesi Gülten Ergun böbreğini Ayşe Yılmaz’a ve Ayşe Yılmaz’ın eşi Kazım Yılmaz ise böbreğini Kadriye Çoban’a bağışladı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen başarılı operasyonda üç sağlıklı nakil üç bağışçıdan alınarak böbrek bekleyen 3 yakınlarına nakledildi.