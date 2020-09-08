Üç aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 1’i bebek 2 kişi yaralandı

Bilecik’in trafik ve yaya yönünden en işlek yeri olan Atatürk Bulvarı’nda 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik’ten sanayi istikametine ilerlemekte olan Alaaddin D. idaresindeki 27 KP 209 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’nda duramayarak önünde bulunan Mesut A. yönetimindeki 26 AAZ 482 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü Mesut A. önünde bulunan Melih A. idaresindeki 11 DD 767 plakalı cipe çarptı. Yaşanan kazada araçlar içinde bulunan Sibel A. (49) ile 1 yaşındaki Muhammed E. C. hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Bilecik Devlet Hastanesin kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

