Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) geldi

Dünyanın 4 ana kamera modüllü ilk telefonu olan Samsung Galaxy A9 (2018) ile birlikte tanıtılan 3 ana kamera modüllü Galaxy A7 (2018) abisi gibi fotoğraf konusuna odaklanan bir telefon.
Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) tanıtıldı! İşte özellikleri
Sonsuz ekran tasarımının devam ettirildiği telefonda 6 inç büyüklüğünde 220x1080 piksel Full HD+ bir ekran bulunuyor. Exynos 7885 işlemci bulunan telefonda Mali G71 GPU yer alıyor.
4 ya da 6 GB RAM seçeneği bulunan telefonda 64/128 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesi seçilebiliyor. Bu bellek kapasitesi microSD bellek kartı ile artırılabiliyor.
Samsung Galaxy A7 (2018) kameraları
Telefonda ana kamera üç modülden oluşuyor: Birinci modül 24 Megapiksel f/1.7 diyaframa sahipken (ki bu ana kamera oluyor), ikinci kamera 8 Megapiksel çözünürlük 120 derece ultra geniş açı ve f/2.4 diyaframa sahip. Üçüncü kamera ise 5 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve diyafram açıklığı ise f/2.2 olarak açıklandı. A9 (2018)'de bulunan 2X telefoto objektif bu modelde yer almıyor. Telefonun ön kamerası ise A9 modelinde olduğu gibi f/2.0 diyafram ve 24 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Samsung Galaxy A7 (2018)'de parmak içi okuyucu yer alıyor ve yüz tanıma özelliği de bulunuyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile gelen telefonun Android 9.0 Pie alacağı da açıklandı. Telefonda 3300 mAh gücünde bir pil bulunuyor.
Kasım ayında satışa sunulacak olan Samsung Galaxy A7 (2018)'in fiyatı ise açıklamadı.
Kaynak: Teknolojioku
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