Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) geldi

Dünyanın 4 ana kamera modüllü ilk telefonu olan Samsung Galaxy A9 (2018) ile birlikte tanıtılan 3 ana kamera modüllü Galaxy A7 (2018) abisi gibi fotoğraf konusuna odaklanan bir telefon.

Üç arka kameralı Galaxy A7 (2018) tanıtıldı! İşte özellikleri

Sonsuz ekran tasarımının devam ettirildiği telefonda 6 inç büyüklüğünde 220x1080 piksel Full HD+ bir ekran bulunuyor. Exynos 7885 işlemci bulunan telefonda Mali G71 GPU yer alıyor.

4 ya da 6 GB RAM seçeneği bulunan telefonda 64/128 GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesi seçilebiliyor. Bu bellek kapasitesi microSD bellek kartı ile artırılabiliyor.

Samsung Galaxy A7 (2018) kameraları



Telefonda ana kamera üç modülden oluşuyor: Birinci modül 24 Megapiksel f/1.7 diyaframa sahipken (ki bu ana kamera oluyor), ikinci kamera 8 Megapiksel çözünürlük 120 derece ultra geniş açı ve f/2.4 diyaframa sahip. Üçüncü kamera ise 5 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve diyafram açıklığı ise f/2.2 olarak açıklandı. A9 (2018)'de bulunan 2X telefoto objektif bu modelde yer almıyor. Telefonun ön kamerası ise A9 modelinde olduğu gibi f/2.0 diyafram ve 24 megapiksel çözünürlük sunuyor.