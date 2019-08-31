Üç Avrupa Güzeli, 34 yıl sonra Kuşadası’nda bir araya geldi, kadın hakları için açıklama yaptı

Türkiye’nin Avrupa Güzeli ünvanlı üç güzeli, 34 yıl sonra kadın hakları için Kuşadası’nda bir araya geldi. Avrupa Güzellerimiz Filiz Vural, Nazlı Deniz Kuruoğlu ve Neşe Erberk, Kuşadası Caferli Köyü’nde buluşarak, kadın haklarının korunmasını içeren bir açıklama yaptı.

Uzun süre önce Kuşadası’na bağlı Caferli köyüne yerleşen Avrupa Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu’nun misafiri olan Filiz Vural ve Neşe Erberk, birlikte kaleme aldıkları mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı. 1970 Türkiye ve 1971 Miss Europe güzeli Filiz Vural, 1982 Türkiye ve Miss Europe güzeli Deniz Nazlı Kuruoğlu ile 1983 yılında Türkiye, 1984 yılında ise Miss Europe güzeli seçilen Neşe Erberk’in ortak açıklaması şöyle: “Bir ülkenin geleceğini kadınlar belirler,dünyayı güzel yapan kadındır.Kadını yok sayan bir zihniyetin sonu hüsrandır,acı bir yıkımdır. Biz kadınlar bu ülkede güvende ve huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kadının ülke ekonomisine ve ailesine verdiği emek küçümsenemez. Bunun için devlet ten kadının birey olarak kabulü yönünde düzenleme yapmasını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi için önlem almasını bekliyoruz .Toplumun sosyolojik yapısı bozulunca şiddet ve pek çok ahlâkî değerler bozuluyor. Eğitimin aileden başlaması ve topluma yayılması gerek. Kadın cinayetleri ve cinsiyet eşitliği konusunda toplum duyarlı olmalı,tepkisini mutlaka göstermeli. Hukuk ve adaletin kadınların yanında olması gereklidir“.



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