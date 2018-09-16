Üç ay önce kuruldu, Türkiye üçüncüsü oldu

NECAT HAZAR - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaklaşık üç ay önce kurulan Çukurca Rafting Kız Takımı, Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası üçüncü ayak yarışlarını üçüncü sırada bitirerek gelecek için umut verdi.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunca Çatak Çayı'nda düzenlenen, Çatak Kaymakamlığı ve Çatak Belediyesi tarafından desteklenen şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden 59 takım katıldı.
Kısa bir süre önce kurulan Çukurca Rafting Kız Takımı, yarışmada 19 yaş altı kadınlar kategorisinde üçüncü oldu.
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- "İlk defa bir spor dalı Çukurca'da yaygınlaştı"
Takımın antrenörü Seher Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, raftingin erkek sporu olduğu ön yargısını kırmak için Çukurca'da çalışma başlattıklarını söyledi.
Bu kapsamda Çukurca Kaymakamlığının büyük destekleriyle kurulan ve çalışmalarını sürdüren kız takımının şampiyonadaki başarısının sevindirici olduğunu ifade eden Kılıç, "Kız çocuklarını spora kazandırmak ve raftingle buluşturmak istiyoruz. Çukurca ilçesi doğal yapısıyla rafting sporunun en iyi şekilde yapılacak yerlerin başında geliyor. İlk defa bir spor dalı Çukurca'da yaygınlaştı." dedi.
Kız takımının antrenmanlara başladığında, "Rafting erkek sporu, erkeklerin içinde ne yapacaksınız?" şeklinde tepkiler aldıklarını anlatan Kılıç, "Tabi biz bu tabuları yıktık, bu sporu kadınların da yapabileceklerini gösterdik. Kızlarımız çok yetenekli, sadece raftingde değil diğer spor dallarında da yetenekliler." diye konuştu.
Çukurcalı kızların rafting sporunda çok iyi yerlere geleceklerine inandığını vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Bu şampiyonaya kızlarımız ilk defa katıldı, ona rağmen burada gösterdikleri başarı bizleri şaşırttı. Yakın zamanda Çukurca'da rafting kamp alanı da kurulacak. Burası faaliyete geçince altyapıdan sporcularımız çoğalacak. Eskiden aileler bırakın kızları spora göndermeyi okula göndermezlerdi. Son yıllarda bu artık yok denecek kadar azaldı. Artık aileler çocuklarını bir spor branşına göndermeye başladı. Çukurca'da rafting takımı 27 kişiden oluşuyor, bunların 11’i kız sporcu. Yeni başlayan minik kızlarımız da var, bunun altyapısını oluşturuyoruz."
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- "Milli takıma girmeyi hedefliyoruz"
Sporculardan Elvan Seven ise ailesinin bu sporla uğraşmasına önce ön yargıyla yaklaştığını ancak daha sonra alıştıklarını dile getirdi.
Şimdi en büyük destekçisinin ailesi ve antrenörü olduğunu anlatan Elvan Seven, şunları kaydetti:
"Biz öncelikle kendimizi geliştirerek milli takıma girmeyi hedefliyoruz. Hırs ve azimle bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu spora eğlenmek için başlamıştık ama şimdi kendimize bir hedef belirledik. Bu sporu tüm kızlara öneriyoruz. Biz burada kadının gücünü gösteriyoruz."
Sporculardan Yasemin Duran da rafting yaparken kendilerine çok güvendiklerini ifade ederek, "Benim de annem başta karşı çıkmıştı ama sonra ikna ettim. Çukurca'daki bütün arkadaşlarıma rafting sporuyla uğraşmalarını tavsiye ediyorum." dedi.
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