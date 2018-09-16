Üç ay önce kuruldu, Türkiye üçüncüsü oldu

Bu kapsamda Çukurca Kaymakamlığının büyük destekleriyle kurulan ve çalışmalarını sürdüren kız takımının şampiyonadaki başarısının sevindirici olduğunu ifade eden Kılıç, "Kız çocuklarını spora kazandırmak ve raftingle buluşturmak istiyoruz. Çukurca ilçesi doğal yapısıyla rafting sporunun en iyi şekilde yapılacak yerlerin başında geliyor. İlk defa bir spor dalı Çukurca'da yaygınlaştı." dedi.

Kız takımının antrenmanlara başladığında, "Rafting erkek sporu, erkeklerin içinde ne yapacaksınız?" şeklinde tepkiler aldıklarını anlatan Kılıç, "Tabi biz bu tabuları yıktık, bu sporu kadınların da yapabileceklerini gösterdik. Kızlarımız çok yetenekli, sadece raftingde değil diğer spor dallarında da yetenekliler." diye konuştu.

Çukurcalı kızların rafting sporunda çok iyi yerlere geleceklerine inandığını vurgulayan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şampiyonaya kızlarımız ilk defa katıldı, ona rağmen burada gösterdikleri başarı bizleri şaşırttı. Yakın zamanda Çukurca'da rafting kamp alanı da kurulacak. Burası faaliyete geçince altyapıdan sporcularımız çoğalacak. Eskiden aileler bırakın kızları spora göndermeyi okula göndermezlerdi. Son yıllarda bu artık yok denecek kadar azaldı. Artık aileler çocuklarını bir spor branşına göndermeye başladı. Çukurca'da rafting takımı 27 kişiden oluşuyor, bunların 11’i kız sporcu. Yeni başlayan minik kızlarımız da var, bunun altyapısını oluşturuyoruz."

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- "Milli takıma girmeyi hedefliyoruz"