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Üç aydan uzun sürerse dikkat! Vücutta neden ağrı olur? Ağrı için hangi doktora gidilmeli

02.08.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücut ağrıları herhangi bir nedenden ötürü ortaya çıkabilir. Vücut ağrısında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Uzun süren hatta kronikleşen ağrıları görmezden gelip ya da bilinçsizce ağrı kesici kullanmak yerine mutlaka bir uzmana danışmalısınız. Peki, vücutta ağrı neden oluşur ve nelere dikkat edilmeli? Soruların cevapları haberimizde.

Üç aydan uzun sürerse dikkat! Vücutta neden ağrı olur? Ağrı için hangi doktora gidilmeli

Ağrı aslında bir uyarı sistemidir. Ağrılar 3 tiptir. Bunlar; Somatik, viseral ve nöropatik. Her üç tipte de ağrı akut ya da kronik olabilir. Akut ağrı kısa süren ve genellikle kolayca tarif edilebilen ve gözlemlenebilen ağrıdır. Kronik ağrı ise 3 aydan fazla süren ağrıdır. Bu ağrı tipleri aynı anda ya da tek başlarına ayrıca farklı zamanlarda hissedilebilir.

AĞRI NEDENİYLE HANGİ BÖLÜME GİDİLMELİ?

Ağrı nedeniyle beyin cerrahisi polikliniğine başvuran hastaların büyük bir bölümünü bel ve boyun fıtıkları, bel ve boyun eklemlerinin kireçlenmesine bağlı faset eklem ağrıları ve sakroiliak eklem patolojileri oluşturmaktadır.

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Muayene ve tetkikler sonrasında ameliyat gerektirmeyen bel ve boyun fıtıklarında ve faset eklem dediğimiz üst ve alt omurları birbirine bağlayan eklemlerdeki kalınlaşma ve kireçlenmelere bağlı ağrılarda radyofrekans tedavisi günümüzde güvenle kullanılmaktadır.

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Konuyla ilgili bilgi veren Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek, ağrı tedavisinde radyofrekans yönteminin etkilerini anlattı. Uzun zamandır ağrı tedavisinde kullanılan bu yöntemin iki türü mevcut. Geleneksel radyofrekans yönteminde dokulara sürekli akim verilerek 60-80 derece gibi sıcaklıklarda ısı etkisiyle sinir dejenerasyonu yapılıyordu. Kullanılan aralıklı (pulsed) yöntemde ise daha düşük ısı aralıklı olarak verilerek sinir ve çevre dokularda tahribat oluşmadan ağrı tedavisi hedeflenmektedir. Günümüzde artık kabul görmüş olan yöntemde kullanmakta olduğumuz aralıklı radyofrekans yöntemidir.

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AÇIK AMELİYATA GEREK KALMIYOR

Radyofrekans yönteminin açık ameliyat 'a göre çeşitli üstünlükleri bulunmaktadır. Radyofrekans uygulanan hastalar ortalama birkaç saat içinde günlük yaşantılarına geri dönebilmektedir. Ayrıca kanama, enfeksiyon, sinir hasarı gibi komplikasyonlar bu yöntemde yok denecek kadar azdır.

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