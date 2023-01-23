Üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile adım adım üç aylar namazı kılınışı!

Üç aylar namazı ve ibadetleri 23 Ocak 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam peygamberi Hazreti Muhammed "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur." diyerek dua ederdi. Bugün birçok kişi arama motorlarında "üç aylar namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte üç aylar namazı kılınışı...

ÜÇ AYLAR NAMAZI NASIL KILINIR?

Üç ayların ilki olan Recebi şerif ayı eşhuru-hurum yani haram aylardandır ve Şehrullah yani Allahın ayıdır.

Üç ayların ilki olan Recep ayında namaz kılmak ve oruç tutmak, hürmet ve ta'zim etmek önemlidir.

Recep ayında Duha ,evvabin ve teheccüd gibi günlük nafile namazlar kılınabileceği gibi, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.) tarafından hususiyetle tavsiye edilen 30 rekatlık namazıda kılmakta faide vardır.

Receb’in; 1’i ila 10’u arasında, 11’i ila 20’si arasında ve 21’i ila 30’u arasında olmak üzere yalnızca birer kez kılınacak 10’ar rek’at Hâcet namazı bulunmaktadır.

Bunların her üçünün kılınış şekli aynıdır. Sadece namazların sonlarında okunacak duâlarda fark vardır.

ÜÇ AYLAR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR, HANGİ VAKİTTE?

Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir. Fakat, cuma ve pazartesi gecelerinde ve bilhassa teheccüd vaktinde kılınması efdaldir.

ÜÇ AYLAR NAMAZI KAÇ REKAT?

Bu 30 rek’at namazı kılanlar, hidâyete ererler.

ÜÇ AYLARDA HACET NAMAZI KILINIŞI

Hâcet namazına şuşekilde niyet edilir:

“Yâ Rabbî, beni, teşrifleriyle dünyâyı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerîf hürmetine, feyz-i ilâhine, afv-ı ilâhine, rızâ-i ilâhine nâil eyle. Âbid, zâhid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve âhiret sıkıntılarından halâs eyle. Rızâ-i şerîfin için, Allâhü Ekber.”

Her rek’atte 1 Fâtiha, 3 Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn, 3 İhlâs-ı şerif okuyup, 2 rek’atte bir selâm verilir. Böylece 10 rek’at tamamlanır.

İlk on gün içinde kılınan namazın ardından 11 kez:

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümît. Ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihi’l-hayr. Ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okunup duâ edilir.

İkinci on gün içinde, yani Receb’in 11’i ile 20’si arasında kılınan 10 rek’atten sonra, 11 kez:

“İlâhen vâhıden ehaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen dâimen ebedâ” okunup dua edilir.

Üçüncü on gün içinde, yani Receb’in 21’i ile 30’u arasında kılınan 10 rek’atten sonra da 11 defa:

“Allâhümme lâ mânia limâ a’tayte, velâ mu’tiye limâ mena’te, velâ raadde limâ kadayte, velâ mübeddile limâ hakemte, velâ yenfeu ze’l-ceddi minke’l-ceddü. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhâb. Sübhâne rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-kerîmi’l-vehhâb. Yâ vehhâbü yâ vehhâbü yâ vehhâb” okuyup duâ edilir.

Bu 30 rekat namazın ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble kılamamış ise hepsini (30 rekatın tamamını)son 10 gün içerisinde de kılabilir.

