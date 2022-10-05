Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar isimleri neler? İşte 2022-2023 dini günler takvimi...

Üç ayların ne zaman idrak edeceği araştırılmaya başlandı. İbadetin ve duaların çoğalacağı bu özel günlerin tarihi merak ediliyor. Üç ayların ilki olan Recep ayı ise Hicri takvime göre yedinci ay. Peki üç aylar ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 dini günler takvimi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç aylar 2023 yılının ilk günlerinde idrak edecek. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak. Yani üç aylar da 23 Ocak 2023 Pazartesi günü idrak edecek. Bu dönemde ibadetin, duanın artırılması fazilet sayılır. Bu dönemde Ramazan ayına da hazırlık yapılır.

2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ

Şaban ayı ise 21 Şubat Salı günü

Ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

