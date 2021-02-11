Üç aylar ne zaman başlıyor 2021? 3 aylar ne zaman giriyor? İşte üç ayların başlangıcı

Üç aylar 2021 yılında hangi dönemde başlayacak konusunda bazı vatandaşlar araştırma yapıyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da dini günlerin tarihlerine dair açıklama yapılıyor. Buna göre 3 aylar ne zaman giriyor 2021 sorusunun yanıtı da Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alıyor. İşte üç ayların başlangıcı ve diğer merak edilen dini günler... ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2021 yılında 13 Şubat 2021 Cumartesi günü 3 aylar başlangıcı olacak. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili ise 18 Şubat 2021 Perşembe günü olacak. Üç aylardaki ikinci kandil olan Mirac Kandili de 10 Mart 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek. 27 Mart 2021 Cumartesi günü ise Berat Kandili olacak. Üç ayların son ayı olarak geçen Ramazan ayında en değerli gecelerden olan Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününe denk gelecek. RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021? Diyanet İşleri Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanan 2021 yılı dini günler listesinde konuyla ilgili detaylı bilgi yer alıyor. Buna göre 2021 yılında Ramazan 13 Nisan 2021 Salı günü başlıyor. Aynı zamanda Ramazan ayı 12 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Kadir gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? Bu sene Ramazan Bayramı'nın hangi günlere geleceği de merak ediliyor. 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe, 2. günü 14 Mayıs Cuma ve 3. günü de 15 Mayıs Cumartesi günü olacak. ÜÇ AYLAR MANEVİ FEYİZ VE BEREKET İKLİMİDİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine bu önemli dönem ile ilgili açıklama yaptı. Bozkurt, İslam kültüründe kutsal kabul edilen ve halk arasında da "üç aylar" olarak anılan recep, şaban ve ramazan aylarının manevi feyiz ve bereket iklimi olduğunu belirtti. Müslümanların diğer aylara göre daha fazla ibadet, dua, zikir, hayır ve hasenat işleriyle meşgul oldukları bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Bozkurt, Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua ettiğini hatırlattı. Bozkurt, Hazreti Muhammed'in recep ve şaban aylarında diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğunun ancak ramazan dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediğinin hadis kaynaklarında yer aldığını bildirerek şunları kaydetti: "Ramazan ayında oruç tutmak ise farzdır. Bütün bir ay boyunca tutulan oruç nedeniyle ramazanın bir oruç ayı olması yanında ayrıca Kur'an'ın bu ayda indirilmesi nedeniyle de Müslümanlar için diğer aylara oranla ramazan ayının özel bir önemi vardır. Ayrıca halkımız arasında kandil geceleri olarak bilinen Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin bu üç ayların içerisinde yer alması da bu aylara verilen önemin bir başka nedenidir. İşte bütün bu mübarek gün ve gecelerin etkisiyle söz konusu üç aylar, birer arınma mevsimi olarak, ferdi ve cemaatle icra edilen birçok ibadeti içeren aylardır.