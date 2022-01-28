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Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün?

28.01.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanların yakından takip ettiği üç aylar orucunun ne zaman tutulacağı araştırma konusu oldu. 2022 senesinde üç aylar Şubat ayında başlayacak. Böylece Recep ve şaban aylarının ardından on bir ayın sultanı ramazan ayı başlamış olacak. Peki üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün? İşte merak edilenler...

Üç aylar orucu ne zaman başlayacak? 2022 üç aylar başlangıcı hangi gün?

Mübarek üç ayların ne zaman ve hangi gün başlayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar her sene mübarek üç aylar da bolca ibadet etmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan merakla beklenen dini günler takvimi ise yayınlandı. Peki üç aylar ne zaman başlıyor?

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba günü itibariyle başlayacak. Recep ve Şaban aylarının sonrasında Ramazan ayı idrak edilecek. Üç aylar şeklinde halk arasında tabir edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak biliniyor.

Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, fakat Ramazan’ın haricinde hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Yani Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu mübarek aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilmektedir.

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