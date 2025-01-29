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Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Üç aylarda çekilecek tesbihler

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
10.01.2025 17:11
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Üç Aylar, İslam dininde manevi bir yeri olan ve oldukça kıymetli görülen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bir dönemi ifade eder. Bu kutsal zaman diliminde Allah’a yakınlaşmak, ibadet etmek, manevi bir olgunluk kazanmak ve kalbi arındırmak hedeflenir. Üç Aylar boyunca tesbih ve dua gibi ibadetler yoğunlaşır. Peki, Üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir?

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir? Üç aylar tesbihine nasıl başlanır? Üç aylarda çekilecek tesbihler

Üç Aylar tesbihi, bu kutsal dönemin manevi yoğunluğunu en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla yapılan bir ibadet olarak öne çıkar. Tesbih, Allah’ı anmak, O’na yönelmek ve her kelimesiyle ruhu saflaştırmak olarak görülür. Tesbih çekmek sadece dilin değil, kalbin de Allah’a yönelmesini sağlayarak kişiyi kaygıdan uzaklaştırır. Bu ibadet yılın her döneminde yapılabildiği gibi bilhassa Recep, Şaban ve Ramazan aylarında daha fazla anlam kazanır.

Üç aylar tesbihine nasıl başlanır?

Üç Aylar boyunca tesbih çekmek sadece dil ile değil, kalp ile de Allah’a yönelmeyi gerektirir. Üç aylar tesbihinin başlangıcı dikkat ve içtenlikle yapılmalıdır. Tesbih çekmeden önce abdest almak kalbin ve bedenin arınması için tavsiye edilen bir adımdır. Zira abdest almak ruhsal temizlik sağlayarak ibadetin derinliğini artırır. Ancak, abdest almak zorunlu sayılmaz. Tesbih çekmeye başlamadan önce ise kalp ile niyet etmek çok önemlidir. Niyet sadece dilin değil, ruhun da Allah’a yönelmesi olarak görülür.

Üç aylar tesbihi nasıl çekilir?

Tesbih çekmeye başlarken, seçilen zikirlere odaklanılır. Bunlar arasında; "Subhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu Ekber" gibi zikirlerin her biri derin bir dikkatle ve içtenlikle söylenir. Ayrıca bir yudum su içmek gibi her kelime sindirilerek ve kalp ile anlamını düşünülerek tekrar edilmelidir.

Üç aylarda çekilecek tesbihler nelerdir?

  • Recep ayına girerken "Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan" zikri çekilir.
  • Recep ayının ilk 10 günü 100 defa (her gün) Subhanallahil Hayyul Kayyûm. (Hay ve Kayyum olan Allah'ı tesbih ederim).
  • Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'
  • Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'
  • Şaban ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'
  • Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'
  • Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'
  • Ramazan ayının ilk 10 günü 100 defa 'Ya erhame'r- rahimin'
  • Ramazan ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya gaffarü'z- zünüb'
  • Ramazan ayının son 10 günü 100 defa 'Ya 'atika'r- rikab'
  • 3 aylar boyunca her gün 1100 kere 'La İlahe İllallah', 100 kere de 'Muhammedürresulullah' diye bu tesbihe devam edilir.
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