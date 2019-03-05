HABER

Üç aylara Edirne'de bir sultan geleneği ile giriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

2. Murat Han tarafından başlatılan "1001 Hatim Duası" geleneği 4 asırdır Edirne'de sürdürülüyor

EDİRNE (AA) - Sultan 2. Murat tarafından başlatılan "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de 4 asırdır devam ettiriliyor.

Sultan 2. Murat döneminde yaptırılan Dar'ül Hadis Camisi'nde cuma günü, yurt içinden ve Balkanlardan gelecek vatandaşlarca hatim duası yapılacak.

Dar'ül Hadis Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi camide sürdürülen gelenek için binlerce hatim okunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Sultan 2. Murat Han Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Eroğlu, hatim geleneği için Türkiye’nin farklı yerlerinden pek çok kişinin Edirne’ye geleceğini ifade etti.

"1001 Hatim Duası" geleneğinin üç ayların ilk cuma günü icra edildiğini dile getiren Eroğlu, "Türkiye genelinde okunan yaklaşık 2 bin hatmin duasını cuma namazı öncesinde yapacağız. Tarihte atalarımızın yaptığı gibi devletimizin ve milletimizin bekası için dualar edeceğiz." dedi.

Dar'ül Hadis Camisi'nde geleneğin asırlardır sürdürüldüğünü ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi bir şehir olan Edirne'de tarihi bir gelenek devam ettiriliyor. Cennet mekan Sultan 2. Murat Han tarafından başlatılan bu geleneğin 419'uncusunu yapacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. 1001 Hatim Duası geleneği Dar'ül Hadis Camisi'ne Sultan Murat Han'dan kalan bir hatıra. Biz 19 sene önce bu geleneği yüz yıllık bir aradan sonra başlatmıştık.

Bu gelenek Osmanlı döneminde 1903 yılına kadar yaşamış. 1903’teki büyük Edirne yangını bu hadiseyi de etkilemiş ve bir süre ara olmuştu. Bu sene 419'uncusunu büyük bir coşkuyla yapacağız. Her sene ilgi giderek büyüyor. Yine Edirne başta olmak üzere çevre iller ve Balkanlardan gelen inananları ağırlayacağız. Sultan Murat Han tarafından başlatılan geleneği bizlerde geleceğe taşımak için çalışıyoruz."

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldıTSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonuHava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
''1001 Hatim Duası'' Dar-Ül Hadis Camisi imamı Mahmut Eroğlu Edirne gelenek osmanlı

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

İran'dan tehdit gibi açıklama!

İran'dan tehdit gibi açıklama!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

11 ilde sahte altın operasyonu! Gözaltılar var

Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler

Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.