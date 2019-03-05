Üç aylara Edirne'de bir sultan geleneği ile giriliyor

EDİRNE (AA) - Sultan 2. Murat tarafından başlatılan "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de 4 asırdır devam ettiriliyor.

Sultan 2. Murat döneminde yaptırılan Dar'ül Hadis Camisi'nde cuma günü, yurt içinden ve Balkanlardan gelecek vatandaşlarca hatim duası yapılacak.

Dar'ül Hadis Camisi İmamı Mahmut Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi camide sürdürülen gelenek için binlerce hatim okunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Sultan 2. Murat Han Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olan Eroğlu, hatim geleneği için Türkiye’nin farklı yerlerinden pek çok kişinin Edirne’ye geleceğini ifade etti.

"1001 Hatim Duası" geleneğinin üç ayların ilk cuma günü icra edildiğini dile getiren Eroğlu, "Türkiye genelinde okunan yaklaşık 2 bin hatmin duasını cuma namazı öncesinde yapacağız. Tarihte atalarımızın yaptığı gibi devletimizin ve milletimizin bekası için dualar edeceğiz." dedi.

Dar'ül Hadis Camisi'nde geleneğin asırlardır sürdürüldüğünü ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Tarihi bir şehir olan Edirne'de tarihi bir gelenek devam ettiriliyor. Cennet mekan Sultan 2. Murat Han tarafından başlatılan bu geleneğin 419'uncusunu yapacağız. Bunun heyecanını yaşıyoruz. 1001 Hatim Duası geleneği Dar'ül Hadis Camisi'ne Sultan Murat Han'dan kalan bir hatıra. Biz 19 sene önce bu geleneği yüz yıllık bir aradan sonra başlatmıştık.

Bu gelenek Osmanlı döneminde 1903 yılına kadar yaşamış. 1903’teki büyük Edirne yangını bu hadiseyi de etkilemiş ve bir süre ara olmuştu. Bu sene 419'uncusunu büyük bir coşkuyla yapacağız. Her sene ilgi giderek büyüyor. Yine Edirne başta olmak üzere çevre iller ve Balkanlardan gelen inananları ağırlayacağız. Sultan Murat Han tarafından başlatılan geleneği bizlerde geleceğe taşımak için çalışıyoruz."

