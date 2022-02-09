Üç aylarda hangi dualar okunur? 3 aylarda ne zaman oruç tutulur? 3 aylarda hangi tesbih ve zikirler çekilir?

Üç ayların gelişiyle beraber müslümanlar "Üç aylarda hangi dualar okunur?" sorusunu merak ediyor. Recep ayının başlamasıyla birlikte üç aylara girildi. Bu gecenin kadir ve kıymetini bilen, Allah'a tam bir teslimiyetle yönelmek için bu mübarek ayları ibadetlerle geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, üç aylarda okunacak duaları sorguluyor.

ÜÇ AYLARDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

Bu mübarek ayda okunması gereken bazı dualar şunlardır;

"Allahümme barik lenâ fi Recebe ve Şa'ban ve belliğnâ Ramazân. Vahtim lenâ bil'iman ve yessir lenâ bil'kur'an"

Üç aylara girildiğinde her gün 7, 10, 25 ya da 100 defa bu dua okunabilir.

RECEB-İ ŞERİF DUALARI NELER?

10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm

10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm

10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI NELER?

10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)

10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)

10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI NELER?

10 Gün Yâ Atikarrikab

10 Gün Yâ Erhamerrâhimin

10 Gün Yâ Gaffârezzünûb

ÜÇ AYLAR HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

"Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

"Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

"Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 25)

ÜÇ AYLARDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verildi. Açıklanan bilgilere göre şu ifadeler kullanıldı; "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİH VE ZİKİRLER!

Recep ayında tesbih ve tehlil (Kelime-i tevhid) ve istiğfarda yoğun şekilde meşgul olunması sevap olmaktadır. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunmaktadır.

Üç aylar süresince her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' şeklinde bu tesbihe devam edilir.

.

