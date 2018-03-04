En son Star TV’de yayınlanan Kara Sevda dizisinde ‘Nihan’ karakterini canlandıran Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün’ün, YouTube kanalına konuk oldu.
Neslihan Atagül’den ilginç açıklama
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Son olarak Star TV'de yayınlanan Kara Sevda'da Nihan karakterine hayat veren Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün'ün, YouTube kanalına konuk oldu.
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Evde gerçekleşen sohbet için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, "İşim, kamera önünde başka bir karakteri oynamak.
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Kamera karşısında Neslihan olunca, geriliyorum ve utanmama sebep oluyor. Başka bir karakteri canlandırdığım zaman, çok rahat olabiliyorum" dedi.
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Kadir Doğulu'yla evli olan Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum.
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Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey" cevabını verdi. Alpün'ün, "Çocuk sana ayna tutuyor" sözüne oyuncu, "Hayalini kuramadığım bir yerdeyim. Hissini hiç bilmiyorum. Çocuk yapmayı kim istemez" karşılığını verdi.
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İnsanın kendine, "Çocuklar için, dünya ya da başka bir şey için ne yapabilirim?" sorusunu sormak gerektiğini söyleyen Atagül, "Bir şey yapamam diyorsun, ama belki vardır.
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Düşünmek çok değerli. İnsanları güzel düşünmeye teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.
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Oyuncu, "İnsanların vicdanı daha mı az işliyor?" sorusuna ise, "Kime sorsan, 'Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz' diyor.
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Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor" yanıtını verdi.
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