En son Star TV’de yayınlanan Kara Sevda dizisinde ‘Nihan’ karakterini canlandıran Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün’ün, YouTube kanalına konuk oldu.

Neslihan Atagül’den ilginç açıklama

1 / 13 Son olarak Star TV'de yayınlanan Kara Sevda'da Nihan karakterine hayat veren Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün'ün, YouTube kanalına konuk oldu.

2 / 13 Evde gerçekleşen sohbet için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, "İşim, kamera önünde başka bir karakteri oynamak.

3 / 13 Kamera karşısında Neslihan olunca, geriliyorum ve utanmama sebep oluyor. Başka bir karakteri canlandırdığım zaman, çok rahat olabiliyorum" dedi.

4 / 13 Kadir Doğulu'yla evli olan Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum.

5 / 13 Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey" cevabını verdi. Alpün'ün, "Çocuk sana ayna tutuyor" sözüne oyuncu, "Hayalini kuramadığım bir yerdeyim. Hissini hiç bilmiyorum. Çocuk yapmayı kim istemez" karşılığını verdi.

6 / 13 İnsanın kendine, "Çocuklar için, dünya ya da başka bir şey için ne yapabilirim?" sorusunu sormak gerektiğini söyleyen Atagül, "Bir şey yapamam diyorsun, ama belki vardır.

7 / 13 Düşünmek çok değerli. İnsanları güzel düşünmeye teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.

8 / 13 Oyuncu, "İnsanların vicdanı daha mı az işliyor?" sorusuna ise, "Kime sorsan, 'Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz' diyor.

9 / 13 Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor" yanıtını verdi.

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