MAGAZİN

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 11:11 | Son Güncelleme

En son Star TV'de yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Nihan' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, konuk olduğu bir youtube programında sosyal medyadan sıklıkla yoga ve pilates paylaşımları yapan ünlü isimlere gönderme yaptı.

En son Star TV’de yayınlanan Kara Sevda dizisinde ‘Nihan’ karakterini canlandıran Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün’ün, YouTube kanalına konuk oldu.

Neslihan Atagül’den ilginç açıklama

1 / 13

Son olarak Star TV'de yayınlanan Kara Sevda'da Nihan karakterine hayat veren Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün'ün, YouTube kanalına konuk oldu.
2 / 13

Evde gerçekleşen sohbet için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, "İşim, kamera önünde başka bir karakteri oynamak.
3 / 13

Kamera karşısında Neslihan olunca, geriliyorum ve utanmama sebep oluyor. Başka bir karakteri canlandırdığım zaman, çok rahat olabiliyorum" dedi.
4 / 13

Kadir Doğulu'yla evli olan Atagül, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum.
5 / 13

Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey" cevabını verdi. Alpün'ün, "Çocuk sana ayna tutuyor" sözüne oyuncu, "Hayalini kuramadığım bir yerdeyim. Hissini hiç bilmiyorum. Çocuk yapmayı kim istemez" karşılığını verdi.
6 / 13

İnsanın kendine, "Çocuklar için, dünya ya da başka bir şey için ne yapabilirim?" sorusunu sormak gerektiğini söyleyen Atagül, "Bir şey yapamam diyorsun, ama belki vardır.
7 / 13

Düşünmek çok değerli. İnsanları güzel düşünmeye teşvik etmeliyiz" şeklinde konuştu.
8 / 13

Oyuncu, "İnsanların vicdanı daha mı az işliyor?" sorusuna ise, "Kime sorsan, 'Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz' diyor.
9 / 13

Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor" yanıtını verdi.
10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslihan atagül yoga

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 2 yorum
sennn kendinii nee sanıyorsunn daha düne kadar neydin ne oldun cebin para gördü diyemii bu havalar bak bak bakk suna senn
kıskanma sende dört bacak acak
Diğer Haberler
Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Türker İnanoğlu'ndan Arka Sokaklar'da oynayan oğluna ilginç zam yanıtı!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Serenay Sarıkaya hayali için 2 milyon TL ödedi!

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten 'kavga' iddialarına sert yanıt

Aile boyu dizi!

Aile boyu dizi!

Yatak pozu

Yatak pozu

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

Bu bir rekor olmalı! 17 yıldır aynı karakteri oynuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.