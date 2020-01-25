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Üç bakan deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz" - "Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır"

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem dolayısıyla 368 kişiden oluşan 184 ekibin üst yapıda hasar tespit çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla kentte incelemede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğindeki kriz merkezinde açıklama yaptı.

Kurum, dün akşam meydana gelen depremin Kilis'ten Samsun'a Irak'tan Suriye'ye kadar geniş bir alanda hissedildiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hemen Elazığ'a geldiklerini anımsatan Kurum, şöyle konuştu:

"Şu an itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple üst yapıda hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. Yine 71 kişilik 21 ekibimiz de altyapı için hasar tespit çalışmaları yapmaktadır. Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında da Elazığ merkezde 4, Maden Gezin'de 1 olmak üzere Elazığ'da 5 binanın yıkık olduğunu, ağır ve hafif hasarlı birçok yapının olduğu gördük. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde tespit ediyor. Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır. Altyapıyla ilgili de İller Bankamız belediyelerimizle birlikte altyapı ihtiyaçlarını gidermektedir."

Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde yıkılan binalarda AFAD koordinasyonunda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Kurum, söz konusu binaların anlık takip edildiğini aktardı.

- "Nakdi gerekli yardım yapılacak"

Kurum, ağır ve hafif hasarlı binaların güvenlik gerekçesiyle hızlıca boşaltılarak vatandaşların can ve mal güvenliğin sağlanacağını vurguladı.

Vefat eden vatandaşların ailelerine acil ihtiyaçları gidermek üzere bugün itibarıyla nakdi yardım yapılacağını kaydeden Bakan Kurum, "Ziraat Bankası yardımları faaliyete geçirmiştir. Kurulan komisyonla nakdi gerekli yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.

- Doğanyol'da 25 bina yıkık

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 25 yıkık bina bulunduğunu hatırlatan Kurum, şunları söyledi:

"Yıkılan binaların genelinin kerpiç ve yığma binalar olduğu görüldü. Hem Elazığ hem Malatya'daki hasarlı binalara girilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyorum çünkü artçılar devam ediyor, devam edecek. Ağır ve hafif hasarlı binalara girilmemesi gerekli. Tedbirler alınmış konteynır ve çadır kentlerimizin olduğunu ve vatandaşlarımızı birkaç gün binalara girmeden buralarda yaşamlarını sürdürmeleri noktasında uyarmak istiyorum."

- "Ülkemiz birlik ve beraberliğin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir"

Bakan Kurum, ilgili kurumların yoğun çaba gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geceden itibaren güzel ülkemiz birlik ve beraberliğin nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Müsterih olsun vatandaşlarımız, Elazığ'da depremde sadece 5 bina yıkılmışsa bugüne kadar yaptığımız çalışma ve düzenlemeler sayesindedir. Van, Simav, Bingöl depremlerinde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın barınma ve tüm ihtiyaçları karşılanacak. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde bu süreç yönetilecektir. Devletimizin tüm kurumları seferber olmuşlardır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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