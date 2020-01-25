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Üç bakan, deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Sağlık kuruluşlarına başvuran 1031 kişiden 382'si yaralıydı. Serviste takibi yapılan 128 hastamızdan 34'ünün tedavisi yoğun bakımda sürüyor" - "Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızdan şu an durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınan yaralılardan durumu kritik olan hasta bulunmadığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelerden sonra kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gece saatlerinde bölgeye gelerek, Elazığ ve Malatya'nın merkez ve ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını, hastaneleri ziyaret ederek bilgi aldıklarını söyledi.

Bu süreçte Elazığ'dan 18, Malatya'dan 4 vatandaş olmak üzere toplam 22 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, şöyle konuştu:

"Kaygı ve panik sebepleri dahil olmak üzere toplam sağlık kuruluşlarımıza müracaat eden hasta sayımız 1031 kişi oldu. Özellikle şehir hastanemiz başta olmak üzere hem Malatya hem Elazığ üniversitelerimiz dahil, çalışan personelimiz yoğun bir gayret içinde hizmet etmiş oldular. 1031 müracaat içinde 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu 382 yaralı içinde serviste halen takibi yapılan 128 hastamız vardır. Bu 128 hastadan 34'ünün yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalarımızdan şu an durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim."

Koca, gece boyunca ameliyat edilen ayrıca 8 hasta olduğunu belirterek, "Bunun dışında sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, 180 var olan toplam ambulans sayımıza ilaveyle toplam 317 ambulansla hizmet ettik. Bu arada 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı." dedi.

- "4 sahra hastanesi, 50 yataklı şekilde kuruluma hazır"

Tedbirli olmak amacıyla donanımlı 4 sahra hastanesini, 50 yataklı şekilde kuruluma hazır halde bulundurduklarına dikkati çeken Koca, şu anda bu hastaneleri kurmaya ihtiyaç olmadığını ancak ihtiyaç durumu için hastaneleri 48 çadırla hazır tuttuklarını ifade etti.

Bakan Koca ayrıca hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerin hazır olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Ayrıca 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattına yoğun müracaatlar olduğunu anlatan Koca, "Yakın hizmet etmek üzere yoğun bir talebin, isteğin olduğunu gördük. Bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

- "En son kurtarılan 2 vatandaşın genel durumları iyi"

Koca, sağlık personeli, kurtarma ekipleri, UMKE ve hekimler olmak üzere tüm personelin sahada özverili, fedakar ve gayretli şekilde çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Demin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alırken, en son kurtarılan 2 vatandaşımız olmuştur. O vatandaşlarımızın da genel durumlarının iyi olduğunu, bu anlamda bir sorun şu an görünmediğini, ayrıca yine Nazmiye adlı hastamızın da genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum."

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