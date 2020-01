Üç bakan deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Bu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını deprem nedeniyle kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok." dedi.

- "Koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz"

Bu meselenin her noktasında Türkiye Afet Müdahale Planı'nın gösterdiği bütün umde ve ilkelere riayet ederek zamanında karar alarak, adım attıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz. Allah milletimize bize eksik yaptırmasın, böyle zor zamanlarda yanlış karar aldırmasın. Gayretle, samimiyetle, sabırla bu meseleyi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Devletimiz güçlüdür, milletimiz müşfiktir. Her köyde, her noktada, ulaşabildiğimiz her yerde gücümüzün yettiği oranlarda elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa bu konuda zaten hemen ihbarlar ve değerlendirmeler gelmektedir. Üzerine hemen düşmekteyiz. Arama kurtarma ekiplerimiz bütün profesyonelliğiyle beraber işin başındadır. Onlara bizim en büyük yardımımız sessizlikle olmalıdır. Çünkü en ufak bir ses belki enkazın altındaki bir insanımızın hayatını kurtarabilecektir. Enkazlar kolay enkazlar değil, zor enkazlardır. Ama arama kurtarma birimlerimizin desteğiyle birlikte iyi bir süreç yürütüldüğü kanaatindeyim. "