Üç bakan deprem bölgesindeki incelemelerinin ardından açıklama yaptı

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "Bu an itibariyle Malatya Doğanyol'da 4 vatandaşımız hayatını deprem nedeniyle kaybetti. Elazığ'da da 18 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Şu anda elimizdeki temel veriler çerçevesinde hayati fonksiyonlarıyla ilgili tedirginlik yaşayabileceğimiz bir hastamız yok." dedi.

Soylu, Elazığ'da meydana gelen depremden hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gayreti ve koordinasyonuyla Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde adımları attıklarını belirterek, bilgi kirliliğinin önüne geçebilmek için de sürekli kamuoyuna bilgi vermeye çalıştıklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelerden sonra kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Deprem olduğu andan itibaren ilk önce 2, ardından 4 insansız hava aracının ve 1 insanlı keşif uçağının Elazığ ve Malatya'da depremin olduğu bölgelere yönelik tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koyduğunu bildiren Soylu, tüm jandarma birimlerinin köylere ulaştığını, haber alınmakta zorlanan köylerden bilgileri intikal ettirdiklerini söyledi.

Soylu, Elazığ'da 20.55'teki depremin ardından 13 tanesi 4'ün üzerinde, bir tanesi de 5,4 büyüklüğünde olan toplam 398 artçı deprem yaşandığını ifade etti.

Depremin ilk olduğu andan itibaren toplam 39 kişinin göçük altından sağ olarak çıkarıldığını, Doğanyol'da ise sağ kurtarılanların yanı sıra 3 vatandaşın ise kaybedildiği bilgisini veren Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Doğanyol'da göçük altında kimse kalmadı. Elazığ'da depremin ana üssü olan Sivrice'de 2 vefatımız vardı. Ama göçük altında kalan kimse yoktu. Oradaki durum akşamdan beri kendisini muhafaza etmektedir. Burada ise değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Akşam verdiğimiz rakam 30'du. Göçük altında net bir rakam vermekten sürekli kaçınırız, özellikle böyle afetlerde. Sabahtan itibaren de toplam 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Biz olay yerindeyken de göçüğün olduğu yerlerde 5 kişiden ses geldiği konusunda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar var."