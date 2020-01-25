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Üç bakan Elazığ'daki kriz merkezinde açıklamalarda bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 02:36 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" -"Elazığ ve Malatya'da toplam 137 ambulansımız mevcut. Buna 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır şekilde ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak"

ELAZIĞ (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaptıkları incelemelerden sonra kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, bölgedeki hastanelerde hizmet sunumunu aksatacak herhangi bir hasarın olmadığını belirterek, "Bütün ekiplerimiz hazır hizmetin başında bulunmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

"Elazığ'da 13, Malatya'da 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." diyen Bakan Koca, Elazığ'da hastanelere başvuran 405 yaralı olduğunu, 35 kişinin tedavi altına alındığını, bunlardan 11'inin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Malatya'da ise müracaat eden yaralı sayısının ise 3'ü ağır olmak üzere 148 olduğunu bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da toplam 137 ambulansımız mevcut. Bu 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır bir şekilde ihtiyaç halinde hizmet veriyor olacak. Bunun dışında 5 tane bölgede zaten UMKE aracımız vardı. 121 UMKE aracı daha ilave etmiş olduk. Ayrıca 4 mobil komuta aracı ve görevlendirdiğimiz personel sayısı da ilave olarak bin 159 kişi oldu."

Koca, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

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deprem Sağlık Bakanı Koca

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