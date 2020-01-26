Üç Bakan’dan deprem değerlendirmesi

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 3 Bakan ortak basın açıklamasında bulundu.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından 3 Bakanlıktan yapılan değerlendirme toplantısından sonra basın açıklaması yapıldı. Elazığ Valilik konutunda yapılan açıklamaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, UMKE, AFAD ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

“Toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 gün önce 20.55’te gerçekleşen 6.8 büyüklüğünde, 7 kilometre derinliğinde olan depremin 39’uncu saatinde olunduğunu söyledi.Bakan Soylu, “Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza, canlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet, depremle karşı karşıya kalan yaralanan bütün vatandaşlarımıza acil şifalar dileyerek hem Elazığ’ımıza hem Malatya’mıza ve depremden etkilenen bütün vilayetlerimize geçmiş olsun dileklerimle sözlerime başlamak istiyorum. Şu ana kadar 31 vatandaşımız Elazığ’da hayatını kaybetti deprem neticesinde. 4 vatandaşımız da Malatya Doğanyol’da hayatını kaybetti. Toplam 35 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saate kadar göçük altında toplam 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğünün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremlerinin devam ettiğini söylemek istiyorum. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi’ndeki bir vatandaşımızın da enkaz altında çıkartıldığı bilgisini verdiler. Şu anda arama kurtarma faaliyetlerimiz bitti, tarama faaliyetlerimiz devam başlamıştır. Sürsürü Mahallemizde de 6 vatandaşımız enkazın altında. 6 vatandaşımızın da enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ salim ulaşmayı temenni ediyoruz. Şimdiden itibaren barınma, temel ihtiyaçların karşılanması, ısınma, yiyecek çalışmalarımızı süratle devam ettiriyoruz. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Malatya, hem de Elazığ’da sağladık. Buradan Elazığ ve Malatya’daki vatandaşlarımıza sesleniyorum. Muhakkak artçı depremler devam ediyor. Biz de çadırlarımızı sevk ediyoruz. Barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Spor salonlarımız, okullarımız, misafirhanelerimiz, taziye evlerimiz açık ve sıcak. Mahallelerde, merkezlerde çadır kurmaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız burada. Diyanet İşlerinden temin ettiği hocalar vasıtasıyla ilimizin hem Malatya hem de Elazığ depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere devam ediyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem Çevre Şehircilik Bakanlığı hem de AFAD, Elazığ Valiliği ve Mardin Valiliğine AFAD’tan 5 milyon, Çevre Şehircilik Bakanlığından 10 milyon, 5 milyon da Aile Bakanlığından ilk etapta ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakitlerdir. Yarın sabah itibariyle Kaymakamlık ve Valilik koordinasyonunda sağlanacaktır” dedi.