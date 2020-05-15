Üç Baltık Ülkesi Kendi Arasındaki Sınırlarını Açtı

Avrupa’da 3 baltık ülkesi kendi arasındaki sınırları açma kararı aldı. Litvanya, Letonya ve Estonya kendi aralarındaki sınırları açtı ancak bu ülkelere diğer ülkelerden giden kişilere 14 gün karantina kuralı uygulanmaya devam ediyor.

Bu kararla birlikte Corona virüsü tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı günlerden bu yana ilk kez 3 ülke kendi arasındaki sınırları karantina uygulaması olmaksızın açmış oldu.

Kararın ardından 3 ülkenin birbiriyle sınırlarında kurulan polis ve güvenlik kontrol noktaları kaldırıldı. Reuters Haber Ajansı’na konuşan polis görevlisi Martin Maestule, ilk aracın serbest biçimde geçişinin ardından kendilerinin de uygulamanın sona ermesinden son derece mutlu olduklarını söyledi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis de “Baltık ülkeleri arasındaki bu seyahat penceresi, iş dünyasının da yeniden faaliyete geçmesi için bir fırsat ve insanların yeniden normal hayata dönme umutları için de bir umut olacaktır” dedi.

Üç ülkede de son dönemde yeni vaka sayılarında ciddi azalmalar görülmüş durumda. Letonya, Litvanya ve Estonya’da bugüne dek toplam 150’de az kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.