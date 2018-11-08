"Üç-beş"i ayakta tutacaklar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de kadınların, gündelik yaşamları ile düğün, bayram gibi özel günlerde yüzyıllardır giydiği "üç-beş" adı verilen yöresel kıyafet geleneğinin sürmesi için çalışma başlatıldı.
Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut, eşi Berna Bulut ve ilçedeki kurum amirleriyle Yeniköy'ü ziyaretinde dikkatini çeken yöresel kıyafetler hakkında muhtar Zekeriya Tepetam'dan bilgi aldı. Bulut, üst ve altı örtü, entari, gömlek, kuşak ile gümüş paralar takılan festen oluşan "üç-beş" adlı yöresel kıyafet geleneğinin sürmesi için girişimde bulundu.
Yöresel kıyafetli kadınlarla bir süre sohbet eden Bulut, muhtar Tepetam'ın 300 yılı aşkındır devam eden bu geleneğin sürdürülmesi için destek istemesi üzerine proje başlatılması talimatını verdi.
Bulut, AA muhabirine, projeyi en kısa zamanda hayata geçirmeyi arzuladıklarını belirterek, "Bu elbiseleri köyde diken 2 kişi kalmış, hazırlayacağımız proje inşallah katılımcılara maddi açıdan da destek olur. Katılımcılar da elbisenin dikimiyle ilgili öğrendiklerini diğerlerine öğretir. Osmanlıdan gelen bir kültürümüzü, geleneğimizi yaşatırsak ne mutlu bize." dedi.
Tepetam da ilgi ve desteklerinden dolayı Bulut'a teşekkür ederek, "Kaymakamımız örf, adetlerimizi, yöresel kıyafetimizi çok beğendi. Bizim bu yöresel kıyafetlerle ilgili kültürümüzün yaşatılması için proje hazırlanacak." diye konuştu.
"Üç-beş" geleneğinin köyde 300 yılı aşkın süredir devam ettiğini dile getiren Tepetam, kıyafetin dikimiyle ilgili hazırlanacak projenin yaz aylarında hayata geçirileceğini söyledi.
Kaymakam Bulut'un eşi Berna Bulut da köy ziyareti sırasında yöresel kıyafet giydi.
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