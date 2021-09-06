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  4. Üç boynuzlu keçi şaşkınlığı! "İlk gördüğümde başka hayvana ait sandım"

Üç boynuzlu keçi şaşkınlığı! "İlk gördüğümde başka hayvana ait sandım"

06.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki üç boynuzlu keçiyi gören şaşırmadan edemiyor. Keçinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan 38 yaşındaki Hamit Duyar, merak edenlerin kendisine ulaşarak köylerine ziyarete geldiğini söyledi.

Üç boynuzlu keçi şaşkınlığı! "İlk gördüğümde başka hayvana ait sandım"

İlçeye bağlı Çırgan köyünde çiftçilik yapan Hamit Duyar, 5 ay önce aldığı 200'e yakın keçi arasındaki kara keçinin kulak ucunda boynuz olduğunu fark etti. Başındaki iki boynuzun yanı sıra kulağındaki üçüncü boynuz, keçiyle birlikte büyümeye başladı. 3 boynuzlu keçiyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE BAŞKA HAYVANIN BOYNUZUNUN KULAĞINA TAKILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞTÜM"

Fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra köylülerin merak ederek keçiyi görmeye geldiğini anlatan Hamit Duyar, “Aldığımda küçüktü. Arazide gezerken kulağında bir şey sallandığını gördüm. Ben herhalde başka bir hayvanın boynuzu kulağına takıldı diye düşündüm. İncelediğimde boynuz olduğunu fark ettim. Çıkarmak istedim ama kanadı. Sonra kulaktan beslenerek büyüdüğünü fark ettim. Allah’ın işi. Boynuz kulağı geçer derler ya öyle bir şey oldu" dedi.

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DHA

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Zonguldak
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