HABER

Üç boyutlu nakışla Türk el işini dünyaya tanıtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Uzun süren iş yaşamının ardından hayatını tamamen değiştirerek el sanatlarına yönelen Müberra Gülöksüz, iğne oyalarını kumaşa uygulayarak yaptığı üç boyutlu nakış ile Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kırkyama tekniğini kullanarak ürettiği el emeği çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor - Çocukluğunda merak duyduğu el işinde, eğitimler alarak profesyonel hale gelen Gülöksüz, öğrendiklerini yurt dışında katıldığı sergiler, konferanslarla gelecek nesillere aktarmaya çalışırken Türkiye'de de yeni çıraklar yetiştirmek istiyor - Müberra Gülöksüz: - "Çocukların oynadığı evciliği, ben bu yaşımda oynuyorum. Benim oyuncaklarım iğnelerim, ipliklerim, makaslarım ve kumaşlarım" - "Çalışmalarımda dikiş makinesi kullanmıyorum. Her şeyi tek tek gözümle elimle ve yüreğimle dikiyorum" - "Geleneksel Türk el sanatının en önemli ana teması kırkyamadır. Her ailenin evinde mutlaka kırkyama yorgan, yatak örtüsü mutlaka vardır. Bu kaybolmuş el sanatını kırkyama adıyla tekrar hayata geçirme sevdasındayım" - "Geleneksel Türk ve Osmanlı sanatını anlatmak istiyorum. Bu görevi bana verin. Emrinize amade bekliyorum"

İSTANBUL (AA) - İğne oyalarını kumaşa uygulayarak yaptığı üç boyutlu nakış ile Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kırkyama tekniği kullanarak ürettiği el emeği çalışmalarıyla büyük beğeni toplayan Müberra Gülöksüz, öğrendiklerini yurt dışında katıldığı sergiler, konferanslarla gelecek nesillere aktarmaya çalışırken Türkiye'de de yeni çıraklar yetiştirmek istiyor.

İşletme mühendisliği eğitimi alan, uzun yıllar ticaret hayatında çalışan ve danışmanlık şirketlerinde üst düzey görev yapan Müberra Gülöksüz, uzun süren stresli yaşamın sonunda hayatını tamamen değiştirerek el sanatlarına yöneldi.

Çocukluğunda merak duyduğu el işinde, eğitimler alarak profesyonel hale gelen Gülöksüz'ün nakış alanındaki becerileri yurt dışında da tanınmasını sağladı.

Öğrendiklerini yurt dışında katıldığı sergiler, konferanslarla gelecek nesillere aktarmaya çalışan Gülöksüz, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki kırkyama tekniği ile iğne oyalarını kumaşa uygulayarak yaptığı üç boyutlu nakışla hazırladığı ürünleri yurt dışında büyük beğeni topluyor.

Gülöksüz, Selçuklu dönemine ait kervansarayların ve türbelerin tavan süslemelerini, kırkyama ve üç boyutlu nakışla örtülerinde, duvar halılarında yaşatmaya çalışıyor.

Modern nakkaş Gülöksüz'ün amacı, sahip çıkılamadığı için başka ülkeler tarafından alınıp kendilerine mal edilerek dünyaya yeniden tanıtılan Selçuklu ve Osmanlı nakışlarını Türk kültürünün ürünü olarak yeniden topluma kazandırmak.

Gülöksüz'ün çalışmaları arasında yer alan dalış için gittiği Borneo adasındaki su altını yansıttığı örtü, her biri 80 altıgenden oluşan ve toplamda 900'ü aşkın kumaş altıgenin kullanıldığı mor salkımların yer aldığı duvar halısı, ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun babasına armağanı olan 10 balık resminden oluşan 2 duvar halısı, tel kırma örneklerinden oluşan kırkyama duvar halısı, çektiği fotoğraflar üzerine kumaş tasviriyle yaptığı Anadolu Hisarı Yalıları göz dolduruyor.

- "Öğrencilere ders vermek istiyorum"

Müberra Gülöksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el işi alanında eğitimler verirken bir yandan da yeni şeyler öğrenmeye devam ettiğini belirterek, "Öğrenmenin, öğrendiklerini insan ve sanat yaşamına katmanın sonu yok. El sanatları çok geniş bir kültür." dedi.

Geleneksel kırkyamanın başka ülkeler tarafından patchwork olarak tanımlanarak dünyaya yeni bir pazar olarak açıldığını ifade eden Gülöksüz, "Buna katılmıyorum. Geleneksel Türk el sanatının en önemli ana teması kırkyamadır. Her ailenin evinde mutlaka kırkyama yorgan, yatak örtüsü mutlaka vardır. Bu kaybolmuş el sanatını kırkyama adıyla tekrar hayata geçirme sevdasındayım."diye konuştu.

Türk el sanatları alanında Avusturya ve Hollanda'daki üniversitelerde konferanslar verdiğini, Amsterdam'da kişisel sergi açtığını belirten Gülöksüz, "Aynı şeyi Türkiye'de de yaparım. Bu alanda öğrencilere ders vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bedava nakış dersine kimse ilgi göstermedi"

Evinin alt katını çalışma alanına dönüştüren Gülöksüz, şöyle konuştu:

"Çocukların oynadığı evciliği, aşağıdaki çalışma yerimde ben bu yaşımda oynuyorum. Orası bir evcilik alanı. Benim oyuncaklarım iğnelerim, ipliklerim, makaslarım ve kumaşlarım. Çalışmalarımda dikiş makinesi kullanmıyorum. Dikiş makinesini çarşaf dikerken ve fon yaparken kullanıyoruz. Her şeyi tek tek gözümle elimle ve yüreğimle dikiyorum.

Yaptığım iş, Türkiye'de modası geçmiş olarak değerlendiriliyor. Ama yurt dışında benim eserlerim ilgi görüyor. Bana sanatçı unvanı verildi. Artık eser üretebilme yetkisini aldım.

Öğrendiklerimi öğretmek istedim. İlanlar verdim 'Bedava nakış dersi verilir.' diye. Kimse aramadı. Yurt dışında o kadar çok öğrencim var ki yaptıklarımı dikkatle izleyen ve takip eden izleyicim var. Bunun kendi memleketimde olmasını istiyorum."

- Türk göçlerini el işiyle gösterecek

Müberra Gülöksüz, Ayasofya ya da büyük bir caminin girişinde Selçuklu ve Osmanlı kültürüne ait eserlerini sergilemek, turistlere bu kültürün ne kadar kadim olduğunu ve sahip çıkıldığını anlatmak istediğini söyledi.

"Geleneksel Türk ve Osmanlı sanatını turistlere anlatmak istiyorum. Bu görevi bana verin. Emrinize amade bekliyorum. Çünkü biz tarihimizi korumazsak tarih bizi yer yutar." diyen Gülöksüz, dünyada bir örneği olmayan devasa Türk göçleri haritası çalışmasını da 8 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Gülöksüz, boyu 2,5, eni 60 metreden fazla olacak çalışmasının, duvar resimleri konseptinde 12 büyük Türk devletinin yaşam şekillerinin, sanatlarının, savaşlarının, barışlarının, kalelerinin, tanrılarının, tanrıçalarının, göçleri ve yaşam alanlarının üç boyutlu nakışla kumaş tasviriyle boyalarla anlatıldığı devasa büyük bir göç haritası olacağını kaydetti.

Projesini tamamlamak için yardıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Gülöksüz, "Dünyada hiçbir örneği, emsali yok. Tamamlandığında her yere dolaştırabilirim. Benim kendi halimle yapmama imkan yok. Ben sadece yönetebilirim ve sanatsal kısmını idare edebilirim. Bunun için ilgililerden yardım istiyorum." dedi.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Sadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyorlarSadece aralık ayında 15 milyon müşteri ağırlıyorlar
 Yara sandı, dudağından 2,5 santimetrelik tümör çıktı Yara sandı, dudağından 2,5 santimetrelik tümör çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el işi Müberra Gülöksüz nakkaş

En Çok Okunan Haberler

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Savaş ilanı talebi! Karadeniz'de kriz büyüyor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Mesut Özil için tüm imkanları seferber edecek

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Diriliş Ertuğrul dizisine Savaşçı'dan sürpriz transfer!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Başkenti hareketlendirecek çıkış: Mansur Yavaş seçim anketlerinde açık ara önde!

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

Trump dediğini yaptı! ABD'de hükümet kapandı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak aşk felaket getirdi! 'Seni boynuzluyorum' sözü çılgına çevirdi

Yasak aşk felaket getirdi: Seni boynuzluyorum!

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

Diyanet'ten yeni proje: Üniversite öğrencisine 'umre' programı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2018'de 8,5 milyondan fazla kişi sorgulandı

FLAŞ! 32 bin 408 kişi yakalandı

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

Konya'da eski eş dehşet saçtı: Uygunsuz halde yakaladım

Günlük burç yorumları: 22 Aralık Cumartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

22 Aralık yengeç burcundaki dolunayın burçlara etkisi ne olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.