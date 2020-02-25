Üç boyutlu yazıcılar hangi alanlarda kullanılıyor?

Farkında olmayabilirsiniz ama eğer işitme cihazı kullanıyorsanız, Üç boyutlu yazıcı devrimine çoktan adım atmış olabilirsiniz.

Neredeyse bütün işitme cihazları bu teknoloji kullanılarak üretiliyor.

'Eklemeli üretim' olarak da bilinen 3 boyutlu yazıcılar, plastik, metal veya reçinelerden oluşan katmanlar inşa edip bu katmanları birleştiriyor ve sonunda nihai ürün elde ediliyor.

İşitme cihazları üreten Sonova adlı şirketin başkan yardımcısı Stefan Launer, daha önce üretimin elle yapıldığını, maliyetinin yüksek, harcanan zamanın da gereğinden uzun olduğunu söylüyor.

Launer, "Şimdi ise, bir sipariş geldiğinde nihai ürünün bitirilmesi ve teslim edilmesi yalnızca birkaç gün sürüyor. Müşteri de kendine özel üretilen işitme cihazına kavuşuyor" diyor.

3 boyutlu yazıcı teknolojisi 20 yıl önce ilk ortaya çıktığında, sanayinin birçok dalında devrim yaratacağı düşünülüyordu.

Birçok açıdan da başarılı olduğu söylenebilir. 2018 yılında dünya genelinde 1.4 milyon 3 boyutlu yazıcıyla üretilen ürün satıldı. Grand View Research araştırma merkezine göre bu rakam 2027 yılında 8 milyona çıkabilir.