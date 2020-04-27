Üç Boyutlu Yazıcılar Sağlıkçılara Yüz Kalkanı Üretiyor

Corona virüsüne karşı en ön safta mücadele eden ve büyük bir risk üstlenen sağlık çalışanlarına bir destek de üç boyutlu (3D) yazıcı sahiplerinden geldi. Sahip oldukları 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için yüz siperliği üretmeye başlayan gönüllüler, kurdukları 3boyutludestek.com adlı internet sitesi ve sosyal medya üzerinden de hem üretim ve gönüllü ağını genişletmeye hem de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. “Üç boyutlu yazıcıda üretilmiş parçalar, ihtiyaç anında orijinal parçaların yerini daha kısa sürede alabilir” diye yola çıkan gönüllüler, Corona virüsü ile mücadelede sahip oldukları üç boyutlu yazıcı potansiyeli ile medikal parçalara, araç ve gereçlere ihtiyaç duyan hastaneleri desteklemek ve kişisel korunma ihtiyacına üç boyutlu yazıcı teknolojileri ile cevap vermeyi amaçlıyor. Günde beş bin adet yüz kalkanı üretme potansiyeli VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi’nden Mekatronik Mühendisi İlker Vardarlı, “Biz bölge gözetmeksizin, Türkiye çapında her ilde üretim imkanı sağlayan bir oluşumu başlattık. Biz burada bir kıvılcım yaktık, ama gönüllü topluluğu o kadar fazla ki insanlar şu anda ‘ben de dahil olmak istiyorum, evimde 3 boyutlu yazıcım var’ deyip ağımızı günden güne büyüttüler” diye konuştu.

1500’ün üzerinde kişi ve kurumun bu harekete destek verdiğini belirten Vardarlı, hareketin çok yeni olmasına rağmen günde beş bin adedin üzerinde yüz kalkanı üretebilecek bir altyapıya ulaştıklarını kaydetti. Vardarlı şu anda sadece yüz kalkanı ürettiklerini belirterek şunları söyledi: “Sadece bu ürüne odaklandık. Belki panik havasıyla olabilir ama fazlasıyla talep aldık. Başka talepler de geliyor ama biz o talepleri karşılayabilecek durumda değiliz. Özel hastaneler de dahil bu sürece. Direkt hastane başındaki kişilerin de aradığı veya yazdığı oluyor. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan da oluyor. Veya sağlık çalışanlarını düşünen eşi dostu da bize sosyal medyadan ulaşıyor. Ama biz sosyal medyadan gelen talepleri karşılamıyoruz, form doldurmalarını istiyoruz. Sonra da tek tek arıyoruz. Mesela bir hastaneden 3 farklı doktor da talepte bulunmuş oluyor. Bunu değerlendiriyoruz. Diyoruz ki, hocam bizim size ulaştırabileceğimiz bu kadar. Ona göre talep ulaştırıyoruz”. Gönüllülük esas, ürünler ücretsiz

Vardarlı, talep gelen hastanelere yüz maskelerini 20’şerli gruplar halinde gönderdiklerini kaydederek, ürünlerin toplanması ve dağıtılmasında gönüllü motosikletlilerin kendilerine destek verdiğini vurguladı. Ürünlerin tamamen ücretsiz olarak dağıtılması konusunda çok hassas olduklarını vurgulayan Vardarlı, “Ürünlerin üzerine para ile satılmaz diye tasarımda revize yaptık, bunu düzenledik, bir yana da üç boyutlu destek hashtag’imizi koyduk. Bu şekilde bu ürünün herhangi bir art niyetli kişi tarafından satılmadan, kullanıcıya ulaştırılması konusunda da dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bizden bağımsız bir durum olursa da sağlık çalışanlarının da bize ulaşmasını istiyoruz” dedi. Türkiye’nin dört bir yanındaki üç boyutlu yazısı sahiplerinin bu gönüllü çalışmaya destek verdiğini ifade eden Vardarlı, bu sayede hız ve maliyet avantajı sağlandığını da sözlerine ekledi. Vardarlı normalde 40-50 liraya satılan, şu an 150 liraya çıkan yüz kalkanlarını beş liranın altında bir maliyetle ürettiklerini de ifade etti.

“Sağlık Bakanlığı’na desteğe hazırız” Sağlık Bakanlığı’na da ulaşmaya çalıştıklarını belirten Vardarlı şunları söyledi: “Bakanlığımızın stratejik bir kararı olabilir, elindeki ürünleri doğru bir şekilde dağıtıyordur. Zamana yaymış olabilir, o yüzden bu ürünlerin belki acil bir talebi yoktur. Ama bize ulaşanlar ‘bende de bulunsun’ diyor. ‘Hastanede var ama benim ekibimde yok’ diyenler oluyor. Biz o kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında olmadığından değil, bir nevi destek sağlamaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na da ulaşmaya çalışıyoruz. Elbette çok yoğunlar, bizimle ilgilenebilecek durumda değiller. Ama bir her zaman açığız. Her zaman yanlarındayız”. Organizasyon konusunda destek ihtiyacı var Yüz kalkanı dışında özellikle ventilatör (solunum cihazı) konusunda talep geldiğini kaydeden Vardarlı, “Bu ürünler biraz daha profesyonel yazıcılar gerektiriyor. Biz şu anda yapabildiğimiz noktaya odaklanıyoruz. Diğer talepleri belki daha profesyonel bir ekip kurup onunla sürdürmek daha iyi olur” dedi.