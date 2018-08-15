HABER

Üç büyük şehrin kesişme noktasındaki Yalova'da, trafiğe drone'lu denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:55 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı öncesi Yalova’da, karayollarında trafik denetimlerinde drone kullanılmaya başlandı.

Üç büyük şehrin kesişme noktasındaki Yalova'da, trafiğe drone'lu denetim

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- KURBAN Bayramı öncesi Yalova’da, karayollarında trafik denetimlerinde drone kullanılmaya başlandı.
​İl Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın kesişme noktası olan Yalova’da, bayram tatili nedeniyle trafikte denetimler artırıldı. Ekipler, yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde drone ile havadan denetim yapmaya başladı. Jandarma ekipleri, Yalova- Bursa karayolunda kontrol noktasında yapılan çalışmaları basına tanıttı. Drone ile yapılan denetimle sürücüler tarafından yapılan hız ve şerit ihlalleri tespit edildi.
Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Maksadımız sürücülere ceza yazmak değil, yollarda her zaman kontrollerin sürdüğünü göstermek. Bunu yaparken de teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Drone yol boyunca trafiği havadan gözlüyor. Kural ihlali yapan sürücüler ikaz ediliyor ve cezai müeyyide uygulanıyor. Bayram trafiğinin yoğun olması sebebiyle denetimlerimizi artırdık. Amacımız vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde bayram seyahatlerini tamamlamaları ve kaza seviyesini de minimuma düşürmek” denildi.
Drone ile havadan trafik kontrollerinin bayram önce ve bayram tatili süresi boyunca devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Üç büyük şehrin kesişme noktasındaki Yalova'da, trafiğe drone'lu denetimÜç büyük şehrin kesişme noktasındaki Yalova'da, trafiğe drone'lu denetimÜç büyük şehrin kesişme noktasındaki Yalova'da, trafiğe drone'lu denetimÜç büyük şehrin kesişme noktasındaki Yalova'da, trafiğe drone'lu denetim

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Emirdağ Belediye Başkanı, alacağı maaşlarını Hazine'ye bağışladıEmirdağ Belediye Başkanı, alacağı maaşlarını Hazine'ye bağışladı
Oğlu canını aldı!Oğlu canını aldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Oğlu canını aldı!

Oğlu canını aldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.