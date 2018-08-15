Üç büyük şehrin kesişme noktasındaki Yalova'da, trafiğe drone'lu denetim

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- KURBAN Bayramı öncesi Yalova’da, karayollarında trafik denetimlerinde drone kullanılmaya başlandı.

​İl Jandarma Alay Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Kocaeli ve Bursa’nın kesişme noktası olan Yalova’da, bayram tatili nedeniyle trafikte denetimler artırıldı. Ekipler, yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde drone ile havadan denetim yapmaya başladı. Jandarma ekipleri, Yalova- Bursa karayolunda kontrol noktasında yapılan çalışmaları basına tanıttı. Drone ile yapılan denetimle sürücüler tarafından yapılan hız ve şerit ihlalleri tespit edildi.

Yalova İl Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Maksadımız sürücülere ceza yazmak değil, yollarda her zaman kontrollerin sürdüğünü göstermek. Bunu yaparken de teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Drone yol boyunca trafiği havadan gözlüyor. Kural ihlali yapan sürücüler ikaz ediliyor ve cezai müeyyide uygulanıyor. Bayram trafiğinin yoğun olması sebebiyle denetimlerimizi artırdık. Amacımız vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde bayram seyahatlerini tamamlamaları ve kaza seviyesini de minimuma düşürmek” denildi.

Drone ile havadan trafik kontrollerinin bayram önce ve bayram tatili süresi boyunca devam edeceği belirtildi.