"Üç büyükler"in taraftarı Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde buluştu

Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneği (AFİDER), Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) ve Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneğinin (BESİYAD) başkanları ve üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Cumhuriyet Bayramı Konseri'nde buluştu.

BESİYAD Başkanı Ahmet Münir Yaşar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Şunu bilmek lazım ki üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Gönül verdiğimiz kulüpler bizim alt kimliklerimiz. Üst kimlik söz konusu olduğu zaman alt kimliklerimizi bir yana koyabilmeliyiz." dedi.

AFİDER ve 1905 AGS ile bir araya geldiklerini ve cumhuriyetin 95. yılını kutlama kararı verdiklerini vurgulayan Yaşar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehitlerimizin gazilerimizin kanıyla bize hediye edildi. Cumhuriyetimiz de Atatürk'ün önderliğinde yine şehit ve gazilerimizin kanıyla hediye edildi. Bizler bunu korumak ve kollamakla mükellefiz. Atatürk ilke ve inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti söz konusu olduğunda 3 büyük kulüp taraftarları her zaman beraber hareket edebilir. Atalarımız, zamanında Kurtuluş Savaşı'nda da 1. Dünya Savaşı'nda da bunu yaptılar. Suya bir taş attık ilk hare oluştu. Bundan sonra diğer çemberler oluşacak ve bu bir okyanus haline gelecek. Diğer kulüpleri de inşallah aramıza dahil ederek bunu gelenekselleştireceğiz." diye konuştu.