Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

Devletin hukukunu yitirdiğini öne süren Temelli, "Devlet, anayasal bir devlet olmaktan uzaklaşmıştır. Devlet, demokrasiye dair ne varsa tüm duyarlılığını yitirmiştir. Bu iktidar eliyle, demokratik kurumlar tasfiye edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Görevlendirmelerle, hükümetin Türkiye tarihine kara bir utanç sayfası eklediğini iddia eden Temelli, "19 Ağustos, Türkiye tarihine yeni bir sivil darbeyle geçti." ifadesini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Devlet, demokrasiye dair ne varsa tüm duyarlılığını yitirmiştir. Bu iktidar eliyle, demokratik kurumlar tasfiye edilmeye çalışılıyor." dedi.

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlara ilişkin ise Temelli, "Hiçbir arkadaşımızın suçu yok. Bugün cezaevlerinde olan 5 bin arkadaşımızda olduğu gibi bugün gözaltına alınan arkadaşlarımızın da suçu yok. Tıpkı belediye başkanlarımızı görevden alırken ortaya koydukları gerekçelerde olduğu gibi uydurulmuş, hukuken yasal olarak karşılığı olmayan bir gerekçe metniyle belediye başkanlarımız görevden alındı." iddiasını dile getirdi.

Belediye başkanlarını görevden almalarda 5393 sayılı yasanın 47'nci maddesinin bahane edildiğini öne süren Temelli, bu maddenin görevden alma nedeni olamayacağını belirtti.

- "Bu saldırı sadece HDP belediyelerine değil"

Bu saldırının sadece HDP belediyelerine, HDP belediye eş başkanlarına yönelik bir saldırı olmadığına işaret eden Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırı, Türkiye halklarına bir saldırıdır. Bu saldırı, demokraside rıza göstermiş, demokraside buluşmuş insanlara bir saldırıdır. Türkiye'nin her yerinde Türkiye halklarının iradesine bir saldırıdır. Alınan belediye başkanı Diyarbakır, Van, Mardin belediye başkanıdır ama saldırı, İstanbul'a, İzmir'e, Adana'ya, Mersin'e, Ordu'ya, Trabzon'adır. Türkiye'nin her yerinde seçilmişlere yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. O yüzden tüm Türkiye'ye sesleniyoruz; şimdi tam da demokrasiden yana, demokratik siyasetten yana inisiyatif alma zamanıdır. Halkların, Türkiye toplumunun iradesine sahip çıkma zamanıdır. Gelin demokratik siyaset zemininde geçmişte olduğu gibi yine buluşalım."