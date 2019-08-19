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Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden uzaklaştırıldı, 8 işçinin iş akitleri askıya alındı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde, HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden uzaklaştırılırken, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitlerinin askıya alındı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve seçimlerden sonra HDP'li belediye başkanı tarafından göreve iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memurun yeniden uzaklaştırıldığı, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitlerinin askıya alındığı belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran'ın da görevden uzaklaştırıldığı bildirilen açıklamada, 2 başkanlık danışmanının görevlerine son verildiği aktarıldı.

Açıklamada, görevden uzaklaştırılan personellerle ilgili inceleme ve soruşturma işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi görevden uzaklaştırma

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