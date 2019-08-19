HABER

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2019 21:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır" - "Seçimle iş başına gelmek, hiç kimseye teröre ve teröriste destek olma hakkı vermez"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamalarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Demokrasinin, millet iradesini meşru ve legal şekilde kullanmanın aracı olduğunu belirten Özhaseki, "Demokrasi, millete hizmet etmek maksadıyla seçilenlerin ellerindeki imkanları yine millete hizmet yoluna hasretmelerinin adıdır. Seçimle iş başına gelmek, hiç kimseye teröre ve teröriste destek olma hakkı vermez." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Devletimiz, terör destekçisi eylemlere karşı gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aziz milletimizin her bir kuruşu kutsaldır, değerlidir. Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır. Sözde demokrasi havariliği adına devletin önleyici tasarrufuna karşı duruş sergilemek, aslında demokrasiyi terörün insafına terk etmek anlamını taşır."

PARTNERBu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!Bu dürüm et yemeyenlere özel! İçinde öyle bir protein kaynağı var ki... Yemeye doyamayacaksınız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Bakan Yardımcısı Dursun için taziye mesajı
Erdoğan'dan hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Haluk Dursun için ilk açıklama!Erdoğan'dan hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Haluk Dursun için ilk açıklama!
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki atama Diyarbakır kayyum mardin Van

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kayyum açıklaması

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Diyarbakır'da önemli gelişme! Yeniden görevden uzaklaştırıldılar

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı kaza geçirdi! Hayatını kaybetti

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

İstanbul'daki Suriyeliler için önemli açıklama! Yarın son gün

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun için ilk açıklama!

Erdoğan'dan hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Haluk Dursun için ilk açıklama!

Mustafa Destici'den 3 belediyeye kayyum atanması sonrası açıklama

Destici'den 3 belediyeye kayyum atanması sonrası açıklama

CHP'den belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki

CHP'den kayyum atamalarına tepki

AK Parti'den 3 belediye başkanının görevden alınması hakkında açıklama

AK Parti'den görevden almalarla ilgili açıklama

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Son dakika! AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

AK Partili iki milletvekili trafik kazası geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.