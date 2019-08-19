Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamalarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Demokrasinin, millet iradesini meşru ve legal şekilde kullanmanın aracı olduğunu belirten Özhaseki, "Demokrasi, millete hizmet etmek maksadıyla seçilenlerin ellerindeki imkanları yine millete hizmet yoluna hasretmelerinin adıdır. Seçimle iş başına gelmek, hiç kimseye teröre ve teröriste destek olma hakkı vermez." değerlendirmesinde bulundu.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Devletimiz, terör destekçisi eylemlere karşı gerekli tedbirleri almak zorundadır. Aziz milletimizin her bir kuruşu kutsaldır, değerlidir. Vatandaşımıza hizmet etme görevini terk edip teröre hizmet etmeye soyunan belediye başkanları, devletin yasal yaptırımlarıyla karşılaşır ve karşılaşacaktır. Sözde demokrasi havariliği adına devletin önleyici tasarrufuna karşı duruş sergilemek, aslında demokrasiyi terörün insafına terk etmek anlamını taşır."

