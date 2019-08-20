HABER

Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı"

DİYARBAKIR (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelere ilişkin, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı." dedi.

Temelli, beraberinde bazı HDP milletvekilleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında terör suçlarından soruşturma gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

Belediyelere haksız yere görevlendirme yapıldığını savunan Temelli, "Akla hayale gelmeyecek yöntemlerle, uydurma gerekçelerle belediye başkanlarımız görevlerinden alındı. Bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Sesimizi kısmak için her şeyi deneyebilirler. Hakikatin sesi susmayacak, HDP’nin sesi susmayacak. Israrla, inatla her gün konuşacağız." ifadelerini kullandı.

Görevden alınan belediye başkanlarının hiçbir suçunun olmadığını savunan Temelli, "Hiçbir belediye başkanımızın suçu yok. Bugün cezaevinde olan arkadaşlarımızın da suçu yok. Onların barış demokrasi sevdası var. Barış ve demokrasi mücadelesinde yan yana gelmeye devam ediyoruz. Bizim bir suçumuz yok, sevdamız var." diye konuştu.

- Mardin

Öte yandan, aralarında HDP milletvekillerinin de yer aldığı bir grup, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye görevlendirme yapılmasını protesto etti.

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşifMilyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif
Suriyeliler için bugün son günSuriyeliler için bugün son gün
30 Ağustos’ta 7 bin 835 kişiyle dev Türkiye haritası oluşturulacak30 Ağustos’ta 7 bin 835 kişiyle dev Türkiye haritası oluşturulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

En Çok Okunan Haberler

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

Denizli ve Ankara'da korkutan depremler

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Adalet Sarayı önünde 'kayyum' açıklamasına polis müdahalesi!

Çağlayan'da 'kayyum' gerilimi! Polis müdahale etti

İstanbul'da kaydı olmayan Suriyeliler için bugün son gün

Suriyeliler için bugün son gün

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna saldırı açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk konvoyuna saldırı açıklaması

Son dakika! İBB'den su baskını uyarısı

İBB'den çok önemli uyarı!

İstinat duvarı çöken sitenin sakinleri korku içinde yaşıyor

Bu sitedeki herkes korku içinde yaşıyor...

Kamışlı'daki YPG'li teröristler Türkiye'yi gözetliyor

Sınırda sıcak dakikalar! Türkiye'yi gözetliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.